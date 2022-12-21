Мысли с Пушкиным

11 января в Александринском театре — премьера спектакля «А. С. Пушкин. Стихи и мысли».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Александринского театра Фото: Пресс-служба Александринского театра

Моноспектакль Николая Мартона вышел в легендарном уже цикле «Монологи в Царском фойе» и посвящен творческому юбилею артиста — 60 лет служения Александринской сцене.

«В этой работе я встретился по-настоящему с Александром Сергеевичем Пушкиным, хотя связан с ним всю жизнь, с детства. В моем досье — 27 часов записей его произведений, прочитанных в разные годы»,— рассказывает Николай Мартон. Именно с пушкинского репертуара, с роли Альбера в «Скупом рыцаре», и начиналась биография артиста на петербургской, тогда ленинградской сцене, в Александринском, тогда — Пушкинском театре. В «Стихах и мыслях» Мартон играет уже не молодого Альбера, а его отца, самого Скупого рыцаря. В монодраму превращает артист монолог Бориса Годунова, читает пушкинскую лирику. Звучат пушкинские романсы Глинки и Рахманинова и даже джаз в исполнении молодых музыкантов и артистов Александринки. Но назвать эту работу литературно-музыкальной композицией невозможно: стихи и монологи составляют здесь единое целое, стихи Пушкина становятся мыслями артиста о красоте, печали, тщете промелькнувшей судьбы, о вечности искусства и торжестве жизни, и служат в итоге призывом к ее продолжению.

Режиссер спектакля — Юрий Васильев, идея и композиция — Николай Мартон.

Мария Иванова