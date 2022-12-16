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Коммерсантъ FM
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Amazon договорилась об использовании персонажей игры Warhammer 40,000 в своих фильмах

Amazon Content Services — подразделение корпорации Amazon по созданию контента — заключило соглашение с британской компанией Games Workshop об использовании персонажей и сюжетов принадлежащей ей популярной настольной игры «Warhammer 40,000» в своих фильмах и сериалах. Финансовые условия сделки не сообщаются.

«Warhammer 40,000» — военно-стратегическая настольная игра, которая была выпущена в 1987 году, впоследствии на ее основе создавали видеоигры и др. Ранее американские СМИ сообщали, что Amazon уже договорилась с актером Генри Кавиллом, который известен прежде всего ролью Супермена в серии фильмов DC и главной ролью в сериале «Ведьмак», о том, что он станет продюсером сериала по мотивам «Warhammer 40,000» и сыграет в нем главную роль.

Этой осенью Prime Video — стриминговый сервис Amazon, который стремится конкурировать с Netflix, Disney+ и др.— выпустил сериал «Властелин колец: Кольца власти». Первую серию посмотрело 25 млн зрителей — рекорд для Prime Video.

Яна Рождественская

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