Жителя Удмуртии осудили за ложное сообщение о минировании детского дома в Глазове

В Удмуртии вступил в силу приговор суда в отношении жителя, совершившего заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.
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Установлено, что мужчина сообщил о готовящемся террористическом акте в Глазовском детский доме-интернате для умственно отсталых детей. Преступление он совершил из хулиганских побуждений.
Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.