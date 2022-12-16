Жителя Удмуртии осудили за ложное сообщение о минировании детского дома в Глазове

В Удмуртии вступил в силу приговор суда в отношении жителя, совершившего заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Установлено, что мужчина сообщил о готовящемся террористическом акте в Глазовском детский доме-интернате для умственно отсталых детей. Преступление он совершил из хулиганских побуждений.

Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.