Маленькая лошадка

1960-е — времена «американских пони», компактных и стильных купе и кабриолетов со спортивным имиджем, задним приводом, длинным капотом, короткой крышей и широкими возможностями по индивидуализации. Настоящая легенда того времени — Chevrolet Camaro Z28 — теперь доступен и в Lego-варианте.
Как и настоящий автомобиль, конкретно Z28 1969 года выпуска, модель «из кубиков» имеет множество опций для того, чтобы персонализировать ее по своему вкусу, сделать идеальной машиной: с крышей или без, с классическими или спрятанными за шторками с тремя горизонтальными прорезями фарами. Кузов Lego-Camaro выполнен в черном глянцевом цвете. Как и у владельцев настоящего Z28, у обладателей его игрушечной версии есть возможность украсить капот и багажник красными, белыми или серыми полосами.
Детализированный двигатель V8, вращающееся рулевое колесо, открывающиеся двери, капот и багажник — все как у настоящего Camaro, только размером поменьше: 10 сантиметров в высоту, 36 — в длину и 14 — в ширину. Ретроаксессуары дополнят погружение в атмосферу бурных 1960-х: виниловый салон ядерного алого цвета, игральные кости, висящие на зеркале заднего вида, автомобильный журнал и два разных номерных знака.
Camaro Z28 десятилетиями приковывал к себе взгляды на дорогах не только Америки — у автомобиля много фанатов по всему миру. Модель 1969 года считается лучшей за всю историю марки Chevrolet. По крайней мере, таков был итог голосования, проводившегося на сайте компании среди почитателей марки и приуроченного к столетию этого американского бренда. «Camaro Z28 1969 года с его классическими линиями не имеет себе равных в своей элегантности — вот почему он послужил прекрасным источником вдохновения для нашего нового набора», — сказал дизайнер Lego Свен Франик.