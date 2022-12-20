Маленькая лошадка

1960-е — времена «американских пони», компактных и стильных купе и кабриолетов со спортивным имиджем, задним приводом, длинным капотом, короткой крышей и широкими возможностями по индивидуализации. Настоящая легенда того времени — Chevrolet Camaro Z28 — теперь доступен и в Lego-варианте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Как и настоящий автомобиль, конкретно Z28 1969 года выпуска, модель «из кубиков» имеет множество опций для того, чтобы персонализировать ее по своему вкусу, сделать идеальной машиной: с крышей или без, с классическими или спрятанными за шторками с тремя горизонтальными прорезями фарами. Кузов Lego-Camaro выполнен в черном глянцевом цвете. Как и у владельцев настоящего Z28, у обладателей его игрушечной версии есть возможность украсить капот и багажник красными, белыми или серыми полосами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Модификация Z28 стала быстрее стандартного Camaro благодаря более высокой степени сжатия двигателя, кованым поршням, усиленному коленчатому валу и двойным карбюраторам Holley Такая версия Chevrolet Camaro Z28 состоит из 1458 деталей и предназначена для взрослых Фото: Lego Фото: Lego Фото: Lego Фото: Lego Следующая фотография 1 / 7 Модификация Z28 стала быстрее стандартного Camaro благодаря более высокой степени сжатия двигателя, кованым поршням, усиленному коленчатому валу и двойным карбюраторам Holley Такая версия Chevrolet Camaro Z28 состоит из 1458 деталей и предназначена для взрослых Фото: Lego Фото: Lego Фото: Lego Фото: Lego

Детализированный двигатель V8, вращающееся рулевое колесо, открывающиеся двери, капот и багажник — все как у настоящего Camaro, только размером поменьше: 10 сантиметров в высоту, 36 — в длину и 14 — в ширину. Ретроаксессуары дополнят погружение в атмосферу бурных 1960-х: виниловый салон ядерного алого цвета, игральные кости, висящие на зеркале заднего вида, автомобильный журнал и два разных номерных знака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Готовая к гонкам» версия Camaro Z28 была задумана как конкурент Ford Mustang. Говорят, один из боссов Chevrolet сказал про Camaro так: «Маленькое злобное животное, которое ест "Мустангов" на завтрак» Фото: Lego Фото: Lego Следующая фотография 1 / 4 «Готовая к гонкам» версия Camaro Z28 была задумана как конкурент Ford Mustang. Говорят, один из боссов Chevrolet сказал про Camaro так: «Маленькое злобное животное, которое ест "Мустангов" на завтрак» Фото: Lego Фото: Lego

Camaro Z28 десятилетиями приковывал к себе взгляды на дорогах не только Америки — у автомобиля много фанатов по всему миру. Модель 1969 года считается лучшей за всю историю марки Chevrolet. По крайней мере, таков был итог голосования, проводившегося на сайте компании среди почитателей марки и приуроченного к столетию этого американского бренда. «Camaro Z28 1969 года с его классическими линиями не имеет себе равных в своей элегантности — вот почему он послужил прекрасным источником вдохновения для нашего нового набора», — сказал дизайнер Lego Свен Франик.

Наталья Афанасьева