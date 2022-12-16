Маски вернули частично

В Татарстане возвращают некоторые ограничительные меры, которые действовали в республике во время пандемии COVID-19. Однако на этот раз причиной стала высокая заболеваемость ОРВИ и свиным гриппом. Со вчерашнего дня Роспотребнадзор обязал носить маски не только врачей, но всех посетителей поликлиник и больниц. Кроме того, было предписано закрывать школы, если пятая часть детей заболела. Сами чиновники и депутаты в республике носят маски выборочно. В общественном транспорте масочный режим также пока не будут возвращать, заверил вчера профильный министр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Вчера управление Роспотребнадзора по Татарстану объявило о введении в республике «ограничительных мероприятий по гриппу и ОРВИ». Согласно постановлению главного санитарного врача региона Марины Патяшиной, устанавливается «обязательный масочный режим для персонала и посетителей медицинских организации независимо от форм собственности». Также маски обязаны носить сотрудники социальных и образовательных учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых.

Роспотребнадзор запретил посещение пациентов в стационарных больницах (за исключением ухода за тяжелобольными и лежачими). Всем пациентам в учреждениях с круглосуточным пребыванием будут дважды в день мерить температуру, а «режимы текущей дезинфекции» будут усилены. Также дезинфекция должна проводиться в общественном транспорте.

Кроме того, сказано в постановлении госпожи Патяшиной, детские сады и школы обязаны прекратить образовательный процесс, если 20% учащихся отсутствует из-за гриппа и ОРВИ.

Такие меры приняты в связи с высокой заболеваемостью вирусными инфекциями в республике. По данным Роспотребнадзора, сейчас она составляет 77,7 человек на 10 тыс. населения (0,78% жителей). Это выше эпидемического порога на 82%. «Уровень заболеваемости среди всех возрастных групп также превышает эпидемические пороги»,— отмечает ведомство. Также зарегистрировано 198 случаев гриппа, в том числе 182 случая (92%) приходится на свиной грипп А (H1N1)-2009. Ранее сообщалось, что за последнюю неделю в Татарстане зарегистрировано 28,8 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, что на 39% больше, чем за аналогичный предыдущий период.

Напомним, что в Татарстане долго сохранялся масочный режим в связи с эпидемией COVID-19. В общественных местах республики маски и респираторы необходимо было носить с апреля 2020 года. При этом изначально средства защиты органов дыхания необходимо было использовать даже на улице. Однако в июне того же года разрешили находиться без масок и перчаток на улицах, в парках и скверах. Обязательное ношение перчаток отменили в августе 2020 года. Маски либо респираторы необходимо было надевать при посещении магазинов, объектов, где оказываются услуги, а также в транспорте, включая такси. За ношением масок должны были следить организации и индивидуальные предприниматели. При этом полиция и чиновники имели полномочия штрафовать за нарушение масочного режима как юрлица, так и физлиц.

6 июня 2022 года масочный режим в Татарстане был приостановлен. Однако по-прежнему рекомендовали носить маски пожилым и имеющим хронические заболевания. В июле маски снова стали обязательны для медиков в больницах и поликлиниках. А через месяц президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал «ввести масочный режим в трудовых коллективах, организациях и учреждениях всех форм собственности». В частности, чиновники надевали маски на совещаниях.

Заболеваемость коронавирусом в республике также растет. Так, если 1 декабря было зарегистрировано 74 новых случая, то вчера их было 103, а один человек умер от вируса. Согласно сайту Стопкоронавирус.рф, Татарстан не соответствует двум критериям «региона свободного от COVID-19»: по уровню коллективного иммунитета и занятости коек с ИВЛ.

В государственных учреждениях масочный режим пока не возвратили. По крайней мере, вчера на сессии Госсовета Татарстана лишь несколько депутатов были в масках, включая, например, вице-спикера Юрия Камалтынова. Спикер Фарид Мухаметшин, участвовавший в заседании президент Татарстана Рустам Минниханов были без масок.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов вчера заверил, что в общественном транспорте масочный режим пока не будет возобновляться. «Масочный режим наверняка в транспорте в ближайшее время вводиться не будет, мы такую задачу еще не ставим»,— сказал он. При этом он подчеркнул, что «если вы желаете себя обезопасить, нужно носить маски»: «Это необязательно, но приветствуется».

Кирилл Антонов