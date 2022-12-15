Глава Башкирии вчера выступил с традиционным ежегодным посланием к депутатам Курултая республики. Господин Хабиров рассказал о текущей общественно-политической ситуации, в которой оказалась Россия в целом и регионы в частности, о зарплате населения, о рекордах в сельском хозяйстве и промышленных показателях и так далее. Особо господин Хабиров выделил вопрос о повышении платы за капремонт. По мнению главы региона, сейчас не время для ее пересмотра в большую сторону. Депутаты и эксперты, опрошенные «Ъ-Уфа», по-разному оценивают форму и суть послания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Башкирии рассказал о проделанной работе и планах на будущее

Фото: пресс-служба главы Башкирии Глава Башкирии рассказал о проделанной работе и планах на будущее

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Радий Хабиров выступал перед депутатами Курултая около сорока минут. Помимо членов Башкирского парламента, в зале присутствовали представители правительства республики, общественники, журналисты, депутаты Госдумы, а также члены семей участников специальной военной операции. Десять раз они прерывали выступление главы региона аплодисментами.

Выступить перед депутатами Радий Хабиров должен был еще месяц назад, 17 ноября, но за несколько дней до мероприятия у него обнаружили воспаление легких.

Первую часть своего спича господин Хабиров посвятил общественно-политической ситуации и спецоперации. «Мы живем в переломные годы, время изменения глобального мирового порядка, открытого противостояния с враждебным к нам коллективным Западом,— заявил он.— На нашу страну, на всех нас идет огромное давление, обрушены беспрецедентные санкции». Несмотря на это, отметил глава региона, «мы с вами стойко держим удар», а «современная Россия при Владимире Владимировиче Путине вернула былое достоинство и авторитет в мире».

Радий Хабиров сообщил, что участие в специальной военной операции принимают «тысячи мобилизованных из нашей республики» — точное количество власти не афишируют. Память погибших участники мероприятия почтили минутой молчания.

«Своим личным долгом и долгом нашей управленческой команды считаю — быть опорой военнослужащим, добровольцам, их родным и близким»,— заявил господин Хабиров, вкратце перечислив меры господдержки членам семей участников СВО (их более 30.— «Ъ-Уфа»).

Далее глава республики переключился на экономические задачи. По его словам, «ключевая для нас задача — обеспечить эффективную работу промышленности, сельского хозяйства, в целом всех секторов экономики нашей республики». За десять месяцев этого года промышленные показатели региона увеличились на 2,8%, отметил Радий Хабиров и поручил правительству республики увеличить финансирование программ господдержки промышленных предприятий.

«Наш внешнеторговый оборот вырос в прошлом году на 28%, за девять месяцев этого года — на 13,5%»,— похвастался господин Хабиров. Среди партнеров он перечислил Казахстан, Узбекистан, Белоруссию и КНР.

«Особых слов благодарности», по мнению главы республики, заслуживают сельхозпроизводители, которые собрали более 5 млн т зерна, побив рекорд 30-летней давности. Впрочем, добавил глава ложку дегтя, в регионе недостаточно мощностей для переработки сельхозпродукции. «Пока мы лишь пятые в Приволжском округе по объему производства пищевой продукции. Считаю, что это не наш уровень. Над этим надо работать»,— заявил он.

В продолжение темы господин Хабиров подошел к проблемам села, поручив правительству ежегодно направлять на программу освещения сельских территорий не менее 300 млн руб. Всего ежегодно на благоустройство сел и деревень власти республики направляют около 1,5 млрд руб.

Далее Радий Хабиров говорил о дефиците кадров в области промышленности, о необходимости борьбы с «серыми зарплатами» и в целом об уровне доходов населения, строительной отрасли, дорожной инфраструктуре (правительству поручено в 2023 году выделить 4 млрд руб. на ремонт дорог), реконструкции школ и ссузов, стимулировании учителей для работы на селе, медицине, спорте, туризме и так далее.

«Прошу коллег, занимающих государственные должности, быть очень аккуратными с непродуманными инициативами, не согласованными с главой республики,— заявил Радий Хабиров.— Я имею в виду обсуждения в том числе в Государственном собрании — Курултае, повышение, размера платы за капитальный ремонт. Считаю это преждевременным».

2023 год, добавил глава региона, в республике будет Годом полезных дел для малой Родины. «Кто-то родился в деревне, кто-то в городе. Но я точно знаю, у каждого человека есть связь со своими истоками, желание сделать для своей малой Родины что-то хорошее»,— сказал господин Хабиров, попросив свою администрацию «представить сегодня соответствующий указ».

Вопросов главе республики депутаты не задавали.

Опрошенные «Ъ-Уфа» депутаты разошлись в оценках текста послания.

Депутат Курултая от партии «Зеленые» Руфина Шагапова с сожалением констатировала, что в послании не было уделено внимание экологическим проблемам. «Экология у нас всегда находится на задворках, ее недофинансируют и не уделяют достаточно внимания»,— отметила она.

Вице-спикер Курултая, член фракции КПРФ Вадим Старов считает, что в послании было затронуто много значимых социальных вопросов. А руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Владимир Нагорный выделил для себя два основных направления: «Первая часть послания была посвящена ситуации в связи с проведением специальной военной операции, говорилось о патриотизме. Для меня эта часть имела большое значение. На втором месте — поддержка промышленности».

Вице-спикер Руслан Ишмухаметов («Единая Россия») отметил, что глава региона задал приоритеты для дальнейшей работы правительства и парламента региона. «Открытых вопросов в республике хватает. Для решения многих из них требуется соответствующая законодательная база, и мы ее обеспечим»,— подчеркнул он.

Политолог Арсен Шаяхметов считает, что нынешнее послание по содержанию было схоже с прошлогодним, но отличалось по форме — тогда это было красочное мероприятие с видеовставками и обращением к публике. «Сегодня мероприятие проходило в подчеркнуто сдержанной обстановке, а сам Радий Хабиров был серьезен и сосредоточен»,— отметил господин Шаяхметов. Он обратил внимание на два ключевых, по его мнению, высказывания, отражающих потенциальные точки недовольства населения: уровень оплаты труда и повышение платы за капремонт. «Радий Хабиров подчеркнул, что средняя зарплата в размере 50 тыс. руб. не отражает реальную картину. Он сделал нетипичное для главы региона заявление, что прекрасно понимает тех, кто не ощущает декларируемые статистикой цифры, а Башкирия не входит в топ по зарплате даже в ПФО. Второе заявление касалось резонанса о повышении платы за капремонт. Таким образом он дал сигнал, что слышит граждан и обозначает повышение качества жизни в республике в качестве приоритета»,— прокомментировал политолог.

Булат Баширов, Влада Шипилова