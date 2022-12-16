Московские риэлторы скинули процент

Низкий спрос на московском рынке долгосрочной аренды квартир усилил конкуренцию между риэлторами. Размер их комиссии на этом фоне сократился на 30–50% от месячной стоимости найма. Одновременно на рынке стало больше собственников жилья, рассчитывающих обойтись без услуг посредников. Это в основном те, кто впервые сдает свое жилье из-за ухудшения материального положения или стремления уехать из страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Комиссия за услуги риэлторов в Москве при долгосрочной аренде жилья сократилась со 100% до 50–70% от месячного платежа, рассказала “Ъ” директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости компании «Этажи» Ольга Павлинова. По ее словам, такая тенденция характерна пока только для рынка Москвы. Руководитель направления «Аренда» Apple Real Estate Владимир Родионов называет причинами существенного снижения комиссии риэлторов геополитический фон, снижение платежеспособности клиентов и высокую конкуренцию между риэлторами. Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев также указывает на снижение вознаграждения посредников до 50–60%. По его словам, раньше размер премии риэлторам достигал 100%.

Эксперт «Циан.Аналитики» Виктория Кирюхина отмечает, что с сентября доля объявлений об аренде жилья, где предполагается комиссия 41–50%, выросла на 7 процентных пунктов (п. п.), до 30%. Доля предложений с комиссией 61–70% сократилась на 3 п. п., до 46%. С доплатой в 91–100% сейчас сдаются только 3% квартир, с сентября показатель сократился в два раза. По словам руководителя категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константина Каменева, на снижении комиссии риэлторам может сказываться рост с начала ноября на 5–10% доли прямых объявлений от собственников. Эта тенденция заметна во всех крупных городах, добавляет она.

Количество объявлений прямой аренды, по словам Константина Апрелева, увеличивается на фоне появления на рынке собственников, которые сдают квартиры впервые. «Это всегда происходит во время кризиса, люди решают улучшить свое положение за счет более эффективного использования недвижимости»,— поясняет он. Кроме того, по словам эксперта, сдать квартиру без посредников часто стараются уезжающие из страны собственники жилья. «Если это квалифицированные специалисты, у них может быть достаточно знаний и навыков для самостоятельного заключения сделки»,— отмечает он. Однако Владимир Родионов уверен, что в сегменте аренды высокобюджетного жилья ситуация не изменилась: «Самостоятельное привлечение клиентов или работа с мелкими агентствами здесь неэффективны». Но комиссию при сдаче дорогого жилья обычно платят собственники, указывает господин Каменев.

Ольга Павлинова называет еще одним фактором снижения комиссии агентов заметный рост предложения аренды квартир. Клиентов существенно меньше, чем объектов на рынке, замечает господин Родионов. Виктория Кирюхина подтверждает, что размер вознаграждения агентов сильно варьируется в зависимости от конъюнктуры: «Чем меньше выбор квартир в аренду и больше спрос, тем выше средняя комиссия».

Негативные тренды на рынке долгосрочной аренды, по словам Константина Апрелева, стали особенно ощущаться после объявления в конце сентября частичной мобилизации: ее последствия нивелировало традиционное для этого периода сезонное оживление. По данным «Инком-недвижимости», в конце ноября на рынке Москвы предложение превысило показатель сентября на 25%. По данным «Циан.Аналитики», средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в городе в ноябре составила 44,8 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 71,6 тыс. руб. Относительно аналогичного периода прошлого года показатели сократились на 11% и 22% соответственно.

Ольга Павлинова обращает также внимание на рост числа мошеннических схем на рынке аренды. Так, по ее словам, речь может идти о риэлторах, которые предлагают потенциальным арендаторам заплатить фиксированную сумму за подбор квартиры, но не гарантируют реальный результат. «Это могут быть предложения в духе "заплатите 10 тыс. руб. и получите подборку выгодных квартир"»,— говорит она.

Александра Мерцалова