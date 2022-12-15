Губернаторы пяти регионов Черноземья попали под санкции США

В расширенный санкционный список, который опубликовало министерство финансов США, попали пять губернаторов регионов Черноземья. В нем оказались главы Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей Вячеслав Гладков, Александр Гусев, Роман Старовойт, Игорь Артамонов и Максим Егоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Всего в списке 29 губернаторов. Среди них нет главы Орловской области Андрея Клычкова. Помимо губернаторов в списке оказались предприниматель Владимир Потанин и члены его семьи, глава РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров «Совкомфлота» Сергей Франк. Также под санкции попали холдинг «Интеррос», Росбанк и 17 аффилированных с ВТБ компаний.

«А я уже начал переживать. Англия санкции ввела, Канада - ввела. А США все медлили. Пришлось хорошо поработать, чтобы добиться ''признания''. Зато какая хорошая компания у нас подобралась»! - написал в своем телеграм-канале глава Тамбовщины Максим Егоров. Другие черноземные губернаторы пока новые ограничения не прокомментировали.

Руководители субъектов Черноземья входят в санкционные списки других стран. Например, летом главы нескольких областей попали под санкции Великобритании и Канады.

Владимир Зоркий