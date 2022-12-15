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Коммерсантъ FM
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Комик Тревор Ноа проведет церемонию Grammy третий год подряд

Актер и комик Тревор Ноа в третий раз подряд станет ведущим церемонии вручения 65-й премии Grammy, которая пройдет 5 февраля на стадионе Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила пресс-служба организаторов.

Тревор Ноа

Тревор Ноа

Фото: Al Drago / Reuters

Тревор Ноа

Фото: Al Drago / Reuters

Тревор Ноа — 38-летний комик родом из ЮАР. Он был ведущим американской сатирической программы The Daily Show, за участие в которой в 2017 году получил премию «Эмми». Он вошел в список 100 самых влиятельных людей мира в 2018 году по версии журнала Time.

В ноябре Академия звукозаписи объявила имена номинантов на 65-ю премию Grammy. Лидеры по количеству номинаций — Бейонсе (9), Кендрик Ламар (8), Адель и Брэнди Карлайл (по 7).

Подробнее о номинантах — в материале «Ъ» «Королева на дискотеке».

Эрдни Кагалтынов

Фотогалерея

Главные номинанты Grammy

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&lt;b>Бейонсе — девять номинаций&lt;/b>&lt;br> Претендует на награды: «Запись года», «Альбом года», «Песня года», «Лучшая танцевальная/электронная запись», «Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом», «Лучшее R&amp;B-исполнение», «Лучшее традиционное R&amp;B-исполнение», «Лучшая песня в стиле R&amp;B» и «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа»

Бейонсе — девять номинаций
Претендует на награды: «Запись года», «Альбом года», «Песня года», «Лучшая танцевальная/электронная запись», «Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом», «Лучшее R&B-исполнение», «Лучшее традиционное R&B-исполнение», «Лучшая песня в стиле R&B» и «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа»

Фото: Mike Blake / Reuters

&lt;b>Кендрик Ламар — восемь номинаций&lt;/b>&lt;br> Претендует на награды: «Запись года», «Альбом года», «Песня года», «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшее мелодичное рэп-исполнение», «Лучшая рэп-песня», «Лучший рэп-альбом» и «Лучшее музыкальное видео»

Кендрик Ламар — восемь номинаций
Претендует на награды: «Запись года», «Альбом года», «Песня года», «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшее мелодичное рэп-исполнение», «Лучшая рэп-песня», «Лучший рэп-альбом» и «Лучшее музыкальное видео»

Фото: Dylan Martinez / Reuters

&lt;b>Адель — семь номинаций&lt;/b>&lt;br> Претендует на награды: «Запись года», «Альбом года», «Песня года», «Лучшее сольное поп-исполнение», «Лучший вокальный поп-альбом», «Лучшее музыкальное видео» и «Лучший музыкальный фильм»

Адель — семь номинаций
Претендует на награды: «Запись года», «Альбом года», «Песня года», «Лучшее сольное поп-исполнение», «Лучший вокальный поп-альбом», «Лучшее музыкальное видео» и «Лучший музыкальный фильм»

Фото: Reuters / Lucy Nicholson/File Photo

&lt;b>Брэнди Карлайл — семь номинаций&lt;/b>&lt;br> Претендует на награды: «Запись года», «Альбом года», «Лучшее рок-исполнение», «Лучшая рок-песня», «Лучшее американа-исполнение», «Лучшая песня в традиционном американском стиле» и «Лучший американа-альбом»

Брэнди Карлайл — семь номинаций
Претендует на награды: «Запись года», «Альбом года», «Лучшее рок-исполнение», «Лучшая рок-песня», «Лучшее американа-исполнение», «Лучшая песня в традиционном американском стиле» и «Лучший американа-альбом»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

&lt;b>Нейведиус Уилберн (Future) — шесть номинаций&lt;/b>&lt;br> Претендует на награды: «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшее мелодичное рэп-исполнение» (дважды), «Лучшая рэп-песня» (с двумя разными песнями), «Лучший рэп-альбом»

Нейведиус Уилберн (Future) — шесть номинаций
Претендует на награды: «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшее мелодичное рэп-исполнение» (дважды), «Лучшая рэп-песня» (с двумя разными песнями), «Лучший рэп-альбом»

Фото: Prince Williams / Wireimage / Getty Images

&lt;b>Гарри Стайлз — шесть номинаций&lt;/b>&lt;br> Претендует на награды: «Запись года», «Альбом года», «Песня года», «Лучшее сольное поп-исполнение», «Лучший вокальный поп-альбом» и «Лучшее музыкальное видео»

Гарри Стайлз — шесть номинаций
Претендует на награды: «Запись года», «Альбом года», «Песня года», «Лучшее сольное поп-исполнение», «Лучший вокальный поп-альбом» и «Лучшее музыкальное видео»

Фото: Yara Nardi / Reuters

&lt;b>Мэри Джей Блайдж — шесть номинаций&lt;/b>&lt;br> Претендует на награды: «Запись года», «Альбом года», «Лучшее R&amp;B-исполнение», «Лучшее традиционное R&amp;B-исполнение», «Лучшая R&amp;B-песня» и «Лучший R&amp;B-альбом»

Мэри Джей Блайдж — шесть номинаций
Претендует на награды: «Запись года», «Альбом года», «Лучшее R&B-исполнение», «Лучшее традиционное R&B-исполнение», «Лучшая R&B-песня» и «Лучший R&B-альбом»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

&lt;b>Халед Мохамед Халед (DJ Khaled) — шесть номинаций&lt;/b>&lt;br> Претендует на награды: «Альбом года», «Песня года», «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшее мелодичное рэп-исполнение», «Лучшая рэп-песня» и «Лучший рэп-альбом»

Халед Мохамед Халед (DJ Khaled) — шесть номинаций
Претендует на награды: «Альбом года», «Песня года», «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшее мелодичное рэп-исполнение», «Лучшая рэп-песня» и «Лучший рэп-альбом»

Фото: Kyle Terada / USA TODAY Sports / Reuters

&lt;b>Териус Юнгделл Нэш (The-Dream) — шесть номинаций&lt;/b>&lt;br> Претендует на награды: «Запись года», «Альбом года», «Песня года», «Лучшая танцевальная/электронная запись», «Лучшая R&amp;B-песня» и «Лучший автор неклассической песни»

Териус Юнгделл Нэш (The-Dream) — шесть номинаций
Претендует на награды: «Запись года», «Альбом года», «Песня года», «Лучшая танцевальная/электронная запись», «Лучшая R&B-песня» и «Лучший автор неклассической песни»

Фото: Robb Cohen / Invision / AP

&lt;b>Звукоинженер Рэнди Меррилл — шесть номинаций&lt;/b>&lt;br> Претендует на награды: «Запись года» (с двумя разными песнями), «Альбом года» (с тремя разными альбомами) и «Лучшая звуковая обработка неклассического альбома»

Звукоинженер Рэнди Меррилл — шесть номинаций
Претендует на награды: «Запись года» (с двумя разными песнями), «Альбом года» (с тремя разными альбомами) и «Лучшая звуковая обработка неклассического альбома»

Фото: Соцсети Рэнди Мэррилла

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Бейонсе — девять номинаций
Претендует на награды: «Запись года», «Альбом года», «Песня года», «Лучшая танцевальная/электронная запись», «Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом», «Лучшее R&B-исполнение», «Лучшее традиционное R&B-исполнение», «Лучшая песня в стиле R&B» и «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа»

Фото: Mike Blake / Reuters

Кендрик Ламар — восемь номинаций
Претендует на награды: «Запись года», «Альбом года», «Песня года», «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшее мелодичное рэп-исполнение», «Лучшая рэп-песня», «Лучший рэп-альбом» и «Лучшее музыкальное видео»

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Адель — семь номинаций
Претендует на награды: «Запись года», «Альбом года», «Песня года», «Лучшее сольное поп-исполнение», «Лучший вокальный поп-альбом», «Лучшее музыкальное видео» и «Лучший музыкальный фильм»

Фото: Reuters / Lucy Nicholson/File Photo

Брэнди Карлайл — семь номинаций
Претендует на награды: «Запись года», «Альбом года», «Лучшее рок-исполнение», «Лучшая рок-песня», «Лучшее американа-исполнение», «Лучшая песня в традиционном американском стиле» и «Лучший американа-альбом»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Нейведиус Уилберн (Future) — шесть номинаций
Претендует на награды: «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшее мелодичное рэп-исполнение» (дважды), «Лучшая рэп-песня» (с двумя разными песнями), «Лучший рэп-альбом»

Фото: Prince Williams / Wireimage / Getty Images

Гарри Стайлз — шесть номинаций
Претендует на награды: «Запись года», «Альбом года», «Песня года», «Лучшее сольное поп-исполнение», «Лучший вокальный поп-альбом» и «Лучшее музыкальное видео»

Фото: Yara Nardi / Reuters

Мэри Джей Блайдж — шесть номинаций
Претендует на награды: «Запись года», «Альбом года», «Лучшее R&B-исполнение», «Лучшее традиционное R&B-исполнение», «Лучшая R&B-песня» и «Лучший R&B-альбом»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Халед Мохамед Халед (DJ Khaled) — шесть номинаций
Претендует на награды: «Альбом года», «Песня года», «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшее мелодичное рэп-исполнение», «Лучшая рэп-песня» и «Лучший рэп-альбом»

Фото: Kyle Terada / USA TODAY Sports / Reuters

Териус Юнгделл Нэш (The-Dream) — шесть номинаций
Претендует на награды: «Запись года», «Альбом года», «Песня года», «Лучшая танцевальная/электронная запись», «Лучшая R&B-песня» и «Лучший автор неклассической песни»

Фото: Robb Cohen / Invision / AP

Звукоинженер Рэнди Меррилл — шесть номинаций
Претендует на награды: «Запись года» (с двумя разными песнями), «Альбом года» (с тремя разными альбомами) и «Лучшая звуковая обработка неклассического альбома»

Фото: Соцсети Рэнди Мэррилла

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