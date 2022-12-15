Комик Тревор Ноа проведет церемонию Grammy третий год подряд

Актер и комик Тревор Ноа в третий раз подряд станет ведущим церемонии вручения 65-й премии Grammy, которая пройдет 5 февраля на стадионе Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила пресс-служба организаторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тревор Ноа

Фото: Al Drago / Reuters Тревор Ноа

Фото: Al Drago / Reuters

Тревор Ноа — 38-летний комик родом из ЮАР. Он был ведущим американской сатирической программы The Daily Show, за участие в которой в 2017 году получил премию «Эмми». Он вошел в список 100 самых влиятельных людей мира в 2018 году по версии журнала Time.

В ноябре Академия звукозаписи объявила имена номинантов на 65-ю премию Grammy. Лидеры по количеству номинаций — Бейонсе (9), Кендрик Ламар (8), Адель и Брэнди Карлайл (по 7).

Подробнее о номинантах — в материале «Ъ» «Королева на дискотеке».

Эрдни Кагалтынов