Королева на дискотеке

Американская Академия звукозаписи объявила имена номинантов на Grammy. 65-я церемония вручения главной американской музыкальной премии пройдет 5 февраля на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе. На премию выдвигали произведения, вышедшие в период с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года. Рассказывает Борис Барабанов.

Бейонсе, 2017 год

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Лидером по числу номинаций в этот раз стала Бейонсе Ноулз. Прошедшим летом она выпустила первый за шесть лет студийный альбом «Renaissance». Бейонсе представлена в девяти номинациях. На данный момент по числу выигранных за всю карьеру Grammy (28) она лидирует среди всех номинанток в истории. По количеству наград она также превосходит своего супруга Jay-Z (24). В нынешней гонке за призами Jay-Z претендует на пять Grammy.

Бейонсе достаточно выиграть в четырех из девяти номинаций, чтобы стать артистом с самым большим числом Grammy в истории. Сейчас таковым является дирижер Георг Шолти.

Среди прочего Бейонсе претендует на награды в электронных категориях — «Лучшая танцевальная/электронная запись» и «Лучший танцевальный/электронный альбом». Мир танцевальной электроники огромен и разнообразен, именно оттуда в поп-музыку приходят новый звук и молодые продюсеры с нестандартным мышлением. Отдав места в списках номинантов в этой категории Бейонсе, академики снизили шансы менее именитых, но более актуальных артистов. Очевидно, что, по мнению индустрии, Королева Би должна подтвердить и укрепить свой статус любыми средствами.

Однако в этих номинациях у нее есть достойные конкуренты — Дипло, Odesza, британский продюсер Bonobo и француз Дэвид Гетта. Последний удостоился номинации за песню «I`m Good (Blue)», записанную совместно с американской певицей Биби Рексой.

«I`m Good (Blue)» — это переработка хита итальянской группы Eiffel 65 «Blue (Da Ba Dee)», вышедшего в 1998 году. Причем в треке использован не просто сэмпл, а вся мелодическая линия. Интересна история соавтора «I`m Good (Blue)» — давнего творческого партнера Дэвида Гетты, владельца платформы Abletunes Тимофея Резникова. Он родился в Саратове, получил образование как джазовый трубач, затем переехал в Бельгию, поступил в консерваторию Royal de Mons и изучал игру на фортепиано и электронную музыку, а впоследствии работал в качестве продюсера над треками Dimitri Vegas и Гуччи Мейна.

То есть Бейонсе в номинации «Лучшая танцевальная/электронная запись» противостоит команда из французского диджея, певицы албанского происхождения из Бруклина и саратовского трубача, сделавших кавер на итальянский хит из разряда «Дискотека 90-х».

Конечно, хочется пожелать им удачи.

Еще одно русское имя в списке претендентов на Grammy — Даниил Трифонов. Нижегородский пианист выдвинут в номинации «Лучшая классическая инструментальная сольная запись» за альбом «Bach: The Art Of Life». Это двойной альбом, выпущенный в 2021 году компанией Deutsche Grammophon: российские артисты попадают в номинации Grammy практически только если их записи выпущены крупными зарубежными рекорд-компаниями. В 2019 году журнал Forbes включил Даниила Трифонова в рейтинг самых перспективных российских профессионалов до 30 лет, а The Guardian назвала его технику «даже пугающей».

В любом случае, одна Grammy у Трифонова уже есть: он получил награду в 2018 году за альбом с произведениями Ференца Листа «Transcendental» (см. интервью с музыкантом в “Ъ” от 26 сентября 2018 года).

Можно было бы сказать, что список номинантов на Grammy для Трифонова — привычный контекст. Однако присутствие русского имени в этом списке в 2022 году — все же не самое ожидаемое событие.

Особенно если верить рассказам о дичайшей культуре отмены, которую применяют на Западе по отношению к нашим деятелям культуры.

Стоит отметить также, что в номинации «Лучшее музыкальное видео» выдвинута клипмейкер из Одессы Таня Муиньо. Ее хорошо знают меломаны по всему миру, в числе ее работ — музыкальные видео Рождена Ануси, Монатика, групп «Время и Стекло» и IOWA, а также Лил Нэс Экса, Карди Би, Лиззо и Поста Мэлоуна. На Grammy она претендует с роликом на песню Харри Стайлза «As It Was». Это вторая номинация Тани Муиньо подряд. В прошлом году ее выдвигали за видео Лил Нэс Экса «Montero (Call Me by Your Name)».

Общая статистика лидеров по числу номинаций на Grammy выглядит в этом году так. Лидер — Бейонсе с девятью номинациями. Восемь номинаций у Кендрика Ламара, семь у Адели, она единственная, кто конкурирует с Бейонсе в номинациях «главной четверки» — «Альбом года», «Запись года» и «Песня года». Также семь номинаций у кантри-певицы Бренди Карлайл. За ней с шестью номинациями следует Харри Стайлз, чья песня «As It Was» стала в этом году хитом TikTok. По шесть номинаций у Мэри Джей Блайдж, Фьючера, Диджея Халеда, The-Dream и студийного инженера Рэнди Мэрилла. В категориях, связанных с визуальными искусствами, успех, несомненно, ждет создателей мультфильма «Энканто». У них три из четырех номинаций в этих категориях, хотя многие наверняка были разочарованы тем, что песня «We Don`t Talk About Bruno» не попала в главные номинации. Но это только потому, что среди академиков нет детей.