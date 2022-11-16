Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Королева на дискотеке

Объявили номинантов на Grammy

Американская Академия звукозаписи объявила имена номинантов на Grammy. 65-я церемония вручения главной американской музыкальной премии пройдет 5 февраля на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе. На премию выдвигали произведения, вышедшие в период с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года. Рассказывает Борис Барабанов.

Бейонсе, 2017 год

Бейонсе, 2017 год

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Бейонсе, 2017 год

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Лидером по числу номинаций в этот раз стала Бейонсе Ноулз. Прошедшим летом она выпустила первый за шесть лет студийный альбом «Renaissance». Бейонсе представлена в девяти номинациях. На данный момент по числу выигранных за всю карьеру Grammy (28) она лидирует среди всех номинанток в истории. По количеству наград она также превосходит своего супруга Jay-Z (24). В нынешней гонке за призами Jay-Z претендует на пять Grammy.

Бейонсе достаточно выиграть в четырех из девяти номинаций, чтобы стать артистом с самым большим числом Grammy в истории. Сейчас таковым является дирижер Георг Шолти.

Среди прочего Бейонсе претендует на награды в электронных категориях — «Лучшая танцевальная/электронная запись» и «Лучший танцевальный/электронный альбом». Мир танцевальной электроники огромен и разнообразен, именно оттуда в поп-музыку приходят новый звук и молодые продюсеры с нестандартным мышлением. Отдав места в списках номинантов в этой категории Бейонсе, академики снизили шансы менее именитых, но более актуальных артистов. Очевидно, что, по мнению индустрии, Королева Би должна подтвердить и укрепить свой статус любыми средствами.

Однако в этих номинациях у нее есть достойные конкуренты — Дипло, Odesza, британский продюсер Bonobo и француз Дэвид Гетта. Последний удостоился номинации за песню «I`m Good (Blue)», записанную совместно с американской певицей Биби Рексой.

«I`m Good (Blue)» — это переработка хита итальянской группы Eiffel 65 «Blue (Da Ba Dee)», вышедшего в 1998 году. Причем в треке использован не просто сэмпл, а вся мелодическая линия. Интересна история соавтора «I`m Good (Blue)» — давнего творческого партнера Дэвида Гетты, владельца платформы Abletunes Тимофея Резникова. Он родился в Саратове, получил образование как джазовый трубач, затем переехал в Бельгию, поступил в консерваторию Royal de Mons и изучал игру на фортепиано и электронную музыку, а впоследствии работал в качестве продюсера над треками Dimitri Vegas и Гуччи Мейна.

То есть Бейонсе в номинации «Лучшая танцевальная/электронная запись» противостоит команда из французского диджея, певицы албанского происхождения из Бруклина и саратовского трубача, сделавших кавер на итальянский хит из разряда «Дискотека 90-х».

Конечно, хочется пожелать им удачи.

Еще одно русское имя в списке претендентов на Grammy — Даниил Трифонов. Нижегородский пианист выдвинут в номинации «Лучшая классическая инструментальная сольная запись» за альбом «Bach: The Art Of Life». Это двойной альбом, выпущенный в 2021 году компанией Deutsche Grammophon: российские артисты попадают в номинации Grammy практически только если их записи выпущены крупными зарубежными рекорд-компаниями. В 2019 году журнал Forbes включил Даниила Трифонова в рейтинг самых перспективных российских профессионалов до 30 лет, а The Guardian назвала его технику «даже пугающей».

В любом случае, одна Grammy у Трифонова уже есть: он получил награду в 2018 году за альбом с произведениями Ференца Листа «Transcendental» (см. интервью с музыкантом в “Ъ” от 26 сентября 2018 года).

Можно было бы сказать, что список номинантов на Grammy для Трифонова — привычный контекст. Однако присутствие русского имени в этом списке в 2022 году — все же не самое ожидаемое событие.

Особенно если верить рассказам о дичайшей культуре отмены, которую применяют на Западе по отношению к нашим деятелям культуры.

Стоит отметить также, что в номинации «Лучшее музыкальное видео» выдвинута клипмейкер из Одессы Таня Муиньо. Ее хорошо знают меломаны по всему миру, в числе ее работ — музыкальные видео Рождена Ануси, Монатика, групп «Время и Стекло» и IOWA, а также Лил Нэс Экса, Карди Би, Лиззо и Поста Мэлоуна. На Grammy она претендует с роликом на песню Харри Стайлза «As It Was». Это вторая номинация Тани Муиньо подряд. В прошлом году ее выдвигали за видео Лил Нэс Экса «Montero (Call Me by Your Name)».

Как прошла 64-я церемония вручения Grammy

Общая статистика лидеров по числу номинаций на Grammy выглядит в этом году так. Лидер — Бейонсе с девятью номинациями. Восемь номинаций у Кендрика Ламара, семь у Адели, она единственная, кто конкурирует с Бейонсе в номинациях «главной четверки» — «Альбом года», «Запись года» и «Песня года». Также семь номинаций у кантри-певицы Бренди Карлайл. За ней с шестью номинациями следует Харри Стайлз, чья песня «As It Was» стала в этом году хитом TikTok. По шесть номинаций у Мэри Джей Блайдж, Фьючера, Диджея Халеда, The-Dream и студийного инженера Рэнди Мэрилла. В категориях, связанных с визуальными искусствами, успех, несомненно, ждет создателей мультфильма «Энканто». У них три из четырех номинаций в этих категориях, хотя многие наверняка были разочарованы тем, что песня «We Don`t Talk About Bruno» не попала в главные номинации. Но это только потому, что среди академиков нет детей.

Фотогалерея

Путь к успеху певицы Бейонсе

Предыдущая фотография
«Я уверена, что со мной всегда будут и моя семья, и мои друзья, которые не перестали бы меня любить, даже если бы я ничего в жизни не добилась»&lt;br> Бейонсе Жизель Ноулз-Картер родилась 4 сентября 1981 года в Хьюстоне, штат Техас. Ее отец работал в звукозаписывающей компании, а мать была художницей по костюмам. Родители с детства помогали будущей певице развить талант — отдали ее в школу с музыкальным уклоном, водили на занятия вокалом и танцами. Когда Бейонсе всерьез занялась карьерой, ее отец уволился с работы и помогал дочери развиваться и продвигаться в мире шоу-бизнеса

«Я уверена, что со мной всегда будут и моя семья, и мои друзья, которые не перестали бы меня любить, даже если бы я ничего в жизни не добилась»
Бейонсе Жизель Ноулз-Картер родилась 4 сентября 1981 года в Хьюстоне, штат Техас. Ее отец работал в звукозаписывающей компании, а мать была художницей по костюмам. Родители с детства помогали будущей певице развить талант — отдали ее в школу с музыкальным уклоном, водили на занятия вокалом и танцами. Когда Бейонсе всерьез занялась карьерой, ее отец уволился с работы и помогал дочери развиваться и продвигаться в мире шоу-бизнеса

Фото: AP / KEYSTONE/Gaetan Bally

В 8 лет Бейонсе стала солисткой детской R&amp;B-группы Girl’s Tyme. Коллектив участвовал в конкурсах и выступал на различных мероприятиях, однако серьезных успехов не достиг. В 1997 году группу переименовали в Destiny’s Child, из первого состава в ней остались только Бейонсе (крайняя справа) и ее подруга Латания Робертсон (вторая слева). Группа прославилась в том же году, записав песню к фильму «Люди в черном» под названием Killing Time. По данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, всего в США было продано свыше 100 млн записей группы

В 8 лет Бейонсе стала солисткой детской R&B-группы Girl’s Tyme. Коллектив участвовал в конкурсах и выступал на различных мероприятиях, однако серьезных успехов не достиг. В 1997 году группу переименовали в Destiny’s Child, из первого состава в ней остались только Бейонсе (крайняя справа) и ее подруга Латания Робертсон (вторая слева). Группа прославилась в том же году, записав песню к фильму «Люди в черном» под названием Killing Time. По данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, всего в США было продано свыше 100 млн записей группы

Фото: Reuters

Еще работая в Destiny’s Child, Бейонсе Ноулз начала сольную карьеру. В 2001 году она снялась в главной роли в фильме «Кармен: Хип-Холера» для канала MTV. Затем певица исполнила одну из главных ролей в фильме «Остин Пауэрс: Голдмембер», для картины она записала свой первый сольный сингл Work It Out

Еще работая в Destiny’s Child, Бейонсе Ноулз начала сольную карьеру. В 2001 году она снялась в главной роли в фильме «Кармен: Хип-Холера» для канала MTV. Затем певица исполнила одну из главных ролей в фильме «Остин Пауэрс: Голдмембер», для картины она записала свой первый сольный сингл Work It Out

Фото: AP / Mary Altaffer

Дебютный сольный альбом Dangerously in Love принес Бейонсе успех. В июне 2003 года его продажи в первую неделю достигли 317 тыс. копий, а за год — 4,7 млн копий. Самыми успешными песнями альбома стали Crazy in Love и Baby Boy. Сольный дебют принес Бейонсе пять «Грэмми» (на фото), в 2004 году она получила премию BRIT Awards

Дебютный сольный альбом Dangerously in Love принес Бейонсе успех. В июне 2003 года его продажи в первую неделю достигли 317 тыс. копий, а за год — 4,7 млн копий. Самыми успешными песнями альбома стали Crazy in Love и Baby Boy. Сольный дебют принес Бейонсе пять «Грэмми» (на фото), в 2004 году она получила премию BRIT Awards

Фото: Reuters / Mike Blake

«Ты не узнаешь, насколько ты сильная, пока не представится шанс это доказать»&lt;br> В дискографии Бейонсе семь студийных альбомов. Она одна из самых успешных певиц — с начала карьеры получила 28 премий «Грэмми». В 2010 году певица установила рекорд премии: она была номинирована на 10 наград, из которых получила 6 за один вечер. В 2012 году ей пришлось поделиться успехом с британской певицей Адель, которая также завоевала шесть наград

«Ты не узнаешь, насколько ты сильная, пока не представится шанс это доказать»
В дискографии Бейонсе семь студийных альбомов. Она одна из самых успешных певиц — с начала карьеры получила 28 премий «Грэмми». В 2010 году певица установила рекорд премии: она была номинирована на 10 наград, из которых получила 6 за один вечер. В 2012 году ей пришлось поделиться успехом с британской певицей Адель, которая также завоевала шесть наград

Фото: AP / Jeff Christensen

Бейонсе — одна из самых высокооплачиваемых певиц по версии журнала Forbes. Согласно подсчетам издания, в 2018 году она заработала $60 млн, заняв 11 строчку рейтинга больше всего заработавших артистов. На 2021 год ее состояние составляет $440 млн

Бейонсе — одна из самых высокооплачиваемых певиц по версии журнала Forbes. Согласно подсчетам издания, в 2018 году она заработала $60 млн, заняв 11 строчку рейтинга больше всего заработавших артистов. На 2021 год ее состояние составляет $440 млн

Фото: Reuters / Lee Celano

В кино певица дебютировала в 2001 году, снявшись в картине «Кармен: Хип-хопера». Как актриса Бейонсе была номинирована на «Золотой глобус» за роль в фильме «Девушка мечты» (2006)

В кино певица дебютировала в 2001 году, снявшись в картине «Кармен: Хип-хопера». Как актриса Бейонсе была номинирована на «Золотой глобус» за роль в фильме «Девушка мечты» (2006)

Фото: Reuters / Jason Reed

В 2004 году Бейонсе и ее мать Тина Ноулз (на фото слева) основали марку одежды House of Dereon. В 2009-м они выпустили линию одежды, основанную на костюмах для концертного турв певицы. В 2016 году певица представила одежду Lemonade, по мотивам одноименного визуального альбома, вышедшего весной

В 2004 году Бейонсе и ее мать Тина Ноулз (на фото слева) основали марку одежды House of Dereon. В 2009-м они выпустили линию одежды, основанную на костюмах для концертного турв певицы. В 2016 году певица представила одежду Lemonade, по мотивам одноименного визуального альбома, вышедшего весной

Фото: Reuters / Olivia Harris

«Власть не дана вам. Вы должны добиться ее»&lt;br> Бейонсе открыто поддерживала 44-го президента США Барака Обаму. В 2008 году она дала несколько концертов в его поддержку, а в 2013 году на второй инаугурации певица исполнила национальный гимн. Однако в прессе стали появляться публикации, что Бейонсе пела под фонограмму. В ответ певица собрала пресс-конференцию, где исполнила гимн без музыкального сопровождения&lt;br>На фото: Бейонсе и 44-й президент США Барак Обама с супругой Мишель

«Власть не дана вам. Вы должны добиться ее»
Бейонсе открыто поддерживала 44-го президента США Барака Обаму. В 2008 году она дала несколько концертов в его поддержку, а в 2013 году на второй инаугурации певица исполнила национальный гимн. Однако в прессе стали появляться публикации, что Бейонсе пела под фонограмму. В ответ певица собрала пресс-конференцию, где исполнила гимн без музыкального сопровождения
На фото: Бейонсе и 44-й президент США Барак Обама с супругой Мишель

Фото: Reuters / Rick Wilking

Певица является одной из основательниц благотворительной организации Survivor Foundation. В 2005 году фонд снабжал временным жильем пострадавших от урагана «Катрина». Позже Бейонсе пожертвовала $100 тыс. жертвам урагана «Айк» в Хьюстоне. Кроме того, певица помогает фондам, которые занимаются помощью малоимущим гражданам США, в частности она призвала своих фанатов приносить на ее концерты продукты для передачи их фонду Feeding America

Певица является одной из основательниц благотворительной организации Survivor Foundation. В 2005 году фонд снабжал временным жильем пострадавших от урагана «Катрина». Позже Бейонсе пожертвовала $100 тыс. жертвам урагана «Айк» в Хьюстоне. Кроме того, певица помогает фондам, которые занимаются помощью малоимущим гражданам США, в частности она призвала своих фанатов приносить на ее концерты продукты для передачи их фонду Feeding America

Фото: Reuters / Lucas Jackson

«Самое лучшее в рождении дочери — то, что теперь у меня есть истинное наследие»&lt;br>В 2008 году Бейонсе Боулз вышла замуж за рэпера Jay-Z (настоящее имя Шон Кори Картер). В 2011 году певица сообщила о своей беременности во время церемонии MTV Video Music Awards. В январе 2012 года в Нью-Йорке у пары появилась дочь Блю Айва Картер. Как сама Бейонсе рассказывала позже, для конспирации она зарегистрировалась в одной из клиник Нью-Йорка под именем Ингрид Джексон. В 2017 году певица родила двойню: мальчика назвали Сэр Картер, девочку — Руми Картер

«Самое лучшее в рождении дочери — то, что теперь у меня есть истинное наследие»
В 2008 году Бейонсе Боулз вышла замуж за рэпера Jay-Z (настоящее имя Шон Кори Картер). В 2011 году певица сообщила о своей беременности во время церемонии MTV Video Music Awards. В январе 2012 года в Нью-Йорке у пары появилась дочь Блю Айва Картер. Как сама Бейонсе рассказывала позже, для конспирации она зарегистрировалась в одной из клиник Нью-Йорка под именем Ингрид Джексон. В 2017 году певица родила двойню: мальчика назвали Сэр Картер, девочку — Руми Картер

Фото: Reuters / Win McNamee / Pool

В 2018 году журнал Forbes назвал Бейонсе и Jay-Z самой дорогой парой шоу-бизнеса, оценив их в $1,3 млрд

В 2018 году журнал Forbes назвал Бейонсе и Jay-Z самой дорогой парой шоу-бизнеса, оценив их в $1,3 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Журнал Time регулярно включает R&amp;B-диву в топ-100 самых влиятельных людей мира. По версии Billboard, Бейонсе — самая успешная исполнительница 2000-х годов и главная радио-исполнительница десятилетия

Журнал Time регулярно включает R&B-диву в топ-100 самых влиятельных людей мира. По версии Billboard, Бейонсе — самая успешная исполнительница 2000-х годов и главная радио-исполнительница десятилетия

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

В 2016 году тур Formation собрал кассу в $265 млн, став рекордным для певицы. В 2014 и 2018 годы Бейонсе вместе с супругом Jay-Z провела два совместных тура под названием On the Run

В 2016 году тур Formation собрал кассу в $265 млн, став рекордным для певицы. В 2014 и 2018 годы Бейонсе вместе с супругом Jay-Z провела два совместных тура под названием On the Run

Фото: Reuters / Jim Young

В феврале 2017 года певица удивила зрителей «Грэмми», выступив на сцене в образе Девы Марии и богинь Ошун и Кали. Находясь на последних месяцах беременности, Beyonce исполнила ряд опасных трюков. К примеру, ей пришлось балансировать на двух ножках стула, который наклонялся

В феврале 2017 года певица удивила зрителей «Грэмми», выступив на сцене в образе Девы Марии и богинь Ошун и Кали. Находясь на последних месяцах беременности, Beyonce исполнила ряд опасных трюков. К примеру, ей пришлось балансировать на двух ножках стула, который наклонялся

Фото: AP / Matt Sayles / Invision

Летом 2018 года Бейонсе и Jay-Z выпустили совместный клип на песню Apeshit, который был снят в парижском Лувре. Клип пары вызвал неоднозначную реакцию среди зрителей. Так, в соцсетях появились обвинения в осквернении места. Однако в самом музее решили воспользоваться славой музыкантов и создали экскурсию по мотивам клипа. В ходе экскурсии посетители могли узнать информацию об экспонатах, задействованных в ролике

Летом 2018 года Бейонсе и Jay-Z выпустили совместный клип на песню Apeshit, который был снят в парижском Лувре. Клип пары вызвал неоднозначную реакцию среди зрителей. Так, в соцсетях появились обвинения в осквернении места. Однако в самом музее решили воспользоваться славой музыкантов и создали экскурсию по мотивам клипа. В ходе экскурсии посетители могли узнать информацию об экспонатах, задействованных в ролике

Фото: beyonce.com

«Я точно знаю: если ты сама сомневаешься в собственных достоинствах, никто другой их точно не разглядит. Чтобы остальные считали тебя умопомрачительной, для начала ты должна сама в это поверить»

«Я точно знаю: если ты сама сомневаешься в собственных достоинствах, никто другой их точно не разглядит. Чтобы остальные считали тебя умопомрачительной, для начала ты должна сама в это поверить»

Фото: AP / Evan Agostini / Invision

В 2020 году Бейонсе стала вторым в истории исполнителем (после Мэрайи Кэри), который лидировал со своими хитами четыре десятилетия: 1990-е, 2000-е, 2010-е и 2020-е годы. В марте 2021 года, она вышла на первое место среди женщин по числу наград премии «Грэмми» (28 статуэток) &lt;br>На фото: с дочерью Блю Айви Картер

В 2020 году Бейонсе стала вторым в истории исполнителем (после Мэрайи Кэри), который лидировал со своими хитами четыре десятилетия: 1990-е, 2000-е, 2010-е и 2020-е годы. В марте 2021 года, она вышла на первое место среди женщин по числу наград премии «Грэмми» (28 статуэток)
На фото: с дочерью Блю Айви Картер

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

15 июня 2022 года Бейонсе официально анонсировала свой седьмой студийный альбом под названием «Renaissance». Альбом вышел 29 июля

15 июня 2022 года Бейонсе официально анонсировала свой седьмой студийный альбом под названием «Renaissance». Альбом вышел 29 июля

Фото: Chris Pizzello / AP

Следующая фотография
1 / 19

«Я уверена, что со мной всегда будут и моя семья, и мои друзья, которые не перестали бы меня любить, даже если бы я ничего в жизни не добилась»
Бейонсе Жизель Ноулз-Картер родилась 4 сентября 1981 года в Хьюстоне, штат Техас. Ее отец работал в звукозаписывающей компании, а мать была художницей по костюмам. Родители с детства помогали будущей певице развить талант — отдали ее в школу с музыкальным уклоном, водили на занятия вокалом и танцами. Когда Бейонсе всерьез занялась карьерой, ее отец уволился с работы и помогал дочери развиваться и продвигаться в мире шоу-бизнеса

Фото: AP / KEYSTONE/Gaetan Bally

В 8 лет Бейонсе стала солисткой детской R&B-группы Girl’s Tyme. Коллектив участвовал в конкурсах и выступал на различных мероприятиях, однако серьезных успехов не достиг. В 1997 году группу переименовали в Destiny’s Child, из первого состава в ней остались только Бейонсе (крайняя справа) и ее подруга Латания Робертсон (вторая слева). Группа прославилась в том же году, записав песню к фильму «Люди в черном» под названием Killing Time. По данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, всего в США было продано свыше 100 млн записей группы

Фото: Reuters

Еще работая в Destiny’s Child, Бейонсе Ноулз начала сольную карьеру. В 2001 году она снялась в главной роли в фильме «Кармен: Хип-Холера» для канала MTV. Затем певица исполнила одну из главных ролей в фильме «Остин Пауэрс: Голдмембер», для картины она записала свой первый сольный сингл Work It Out

Фото: AP / Mary Altaffer

Дебютный сольный альбом Dangerously in Love принес Бейонсе успех. В июне 2003 года его продажи в первую неделю достигли 317 тыс. копий, а за год — 4,7 млн копий. Самыми успешными песнями альбома стали Crazy in Love и Baby Boy. Сольный дебют принес Бейонсе пять «Грэмми» (на фото), в 2004 году она получила премию BRIT Awards

Фото: Reuters / Mike Blake

«Ты не узнаешь, насколько ты сильная, пока не представится шанс это доказать»
В дискографии Бейонсе семь студийных альбомов. Она одна из самых успешных певиц — с начала карьеры получила 28 премий «Грэмми». В 2010 году певица установила рекорд премии: она была номинирована на 10 наград, из которых получила 6 за один вечер. В 2012 году ей пришлось поделиться успехом с британской певицей Адель, которая также завоевала шесть наград

Фото: AP / Jeff Christensen

Бейонсе — одна из самых высокооплачиваемых певиц по версии журнала Forbes. Согласно подсчетам издания, в 2018 году она заработала $60 млн, заняв 11 строчку рейтинга больше всего заработавших артистов. На 2021 год ее состояние составляет $440 млн

Фото: Reuters / Lee Celano

В кино певица дебютировала в 2001 году, снявшись в картине «Кармен: Хип-хопера». Как актриса Бейонсе была номинирована на «Золотой глобус» за роль в фильме «Девушка мечты» (2006)

Фото: Reuters / Jason Reed

В 2004 году Бейонсе и ее мать Тина Ноулз (на фото слева) основали марку одежды House of Dereon. В 2009-м они выпустили линию одежды, основанную на костюмах для концертного турв певицы. В 2016 году певица представила одежду Lemonade, по мотивам одноименного визуального альбома, вышедшего весной

Фото: Reuters / Olivia Harris

«Власть не дана вам. Вы должны добиться ее»
Бейонсе открыто поддерживала 44-го президента США Барака Обаму. В 2008 году она дала несколько концертов в его поддержку, а в 2013 году на второй инаугурации певица исполнила национальный гимн. Однако в прессе стали появляться публикации, что Бейонсе пела под фонограмму. В ответ певица собрала пресс-конференцию, где исполнила гимн без музыкального сопровождения
На фото: Бейонсе и 44-й президент США Барак Обама с супругой Мишель

Фото: Reuters / Rick Wilking

Певица является одной из основательниц благотворительной организации Survivor Foundation. В 2005 году фонд снабжал временным жильем пострадавших от урагана «Катрина». Позже Бейонсе пожертвовала $100 тыс. жертвам урагана «Айк» в Хьюстоне. Кроме того, певица помогает фондам, которые занимаются помощью малоимущим гражданам США, в частности она призвала своих фанатов приносить на ее концерты продукты для передачи их фонду Feeding America

Фото: Reuters / Lucas Jackson

«Самое лучшее в рождении дочери — то, что теперь у меня есть истинное наследие»
В 2008 году Бейонсе Боулз вышла замуж за рэпера Jay-Z (настоящее имя Шон Кори Картер). В 2011 году певица сообщила о своей беременности во время церемонии MTV Video Music Awards. В январе 2012 года в Нью-Йорке у пары появилась дочь Блю Айва Картер. Как сама Бейонсе рассказывала позже, для конспирации она зарегистрировалась в одной из клиник Нью-Йорка под именем Ингрид Джексон. В 2017 году певица родила двойню: мальчика назвали Сэр Картер, девочку — Руми Картер

Фото: Reuters / Win McNamee / Pool

В 2018 году журнал Forbes назвал Бейонсе и Jay-Z самой дорогой парой шоу-бизнеса, оценив их в $1,3 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Журнал Time регулярно включает R&B-диву в топ-100 самых влиятельных людей мира. По версии Billboard, Бейонсе — самая успешная исполнительница 2000-х годов и главная радио-исполнительница десятилетия

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

В 2016 году тур Formation собрал кассу в $265 млн, став рекордным для певицы. В 2014 и 2018 годы Бейонсе вместе с супругом Jay-Z провела два совместных тура под названием On the Run

Фото: Reuters / Jim Young

В феврале 2017 года певица удивила зрителей «Грэмми», выступив на сцене в образе Девы Марии и богинь Ошун и Кали. Находясь на последних месяцах беременности, Beyonce исполнила ряд опасных трюков. К примеру, ей пришлось балансировать на двух ножках стула, который наклонялся

Фото: AP / Matt Sayles / Invision

Летом 2018 года Бейонсе и Jay-Z выпустили совместный клип на песню Apeshit, который был снят в парижском Лувре. Клип пары вызвал неоднозначную реакцию среди зрителей. Так, в соцсетях появились обвинения в осквернении места. Однако в самом музее решили воспользоваться славой музыкантов и создали экскурсию по мотивам клипа. В ходе экскурсии посетители могли узнать информацию об экспонатах, задействованных в ролике

Фото: beyonce.com

«Я точно знаю: если ты сама сомневаешься в собственных достоинствах, никто другой их точно не разглядит. Чтобы остальные считали тебя умопомрачительной, для начала ты должна сама в это поверить»

Фото: AP / Evan Agostini / Invision

В 2020 году Бейонсе стала вторым в истории исполнителем (после Мэрайи Кэри), который лидировал со своими хитами четыре десятилетия: 1990-е, 2000-е, 2010-е и 2020-е годы. В марте 2021 года, она вышла на первое место среди женщин по числу наград премии «Грэмми» (28 статуэток)
На фото: с дочерью Блю Айви Картер

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

15 июня 2022 года Бейонсе официально анонсировала свой седьмой студийный альбом под названием «Renaissance». Альбом вышел 29 июля

Фото: Chris Pizzello / AP

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...