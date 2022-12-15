Предельный возраст подопечных фонда «Круга добра» поднимут до 19 лет

Список заболеваний, которые лечатся за счет благотворительного фонда «Круг добра», будет расширен. Предельный возраст пациентов, которым фонд может оказывать помощь, поднимут с 18 до 19 лет. Об этом на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил президент РФ Владимир Путин.

«В ближайшее время будет увеличен возраст, до которого можно получать помощь фонда... С 18 до 19 лет. Прошу это исполнить. Чтобы в течение года после совершеннолетия аккуратно, без ущерба для пациента перевести финансирование дальнейшей терапии за счет средств, предусмотренных для взрослых»,— сказал глава государства.

Он заявил, что бюджета фонда в настоящее время «полностью хватает» на лечение всех детей, которым нужна такая помощь. В распоряжении «Круга добра» остаются значительные суммы денег, к концу текущего года в нем накопится свыше 80 млрд руб., отметил президент.

По словам господина Путина, также необходимо предусмотреть возможность оплаты за счет «Круга добра» дополнительных видов и объемов реабилитации больных детей.

«У детей должна быть возможность не только получать лечение, но и проходить восстановление. В этой связи необходимо предусмотреть оплату дорогостоящих технических средств реабилитации, а также средств для разработки опорно-двигательного аппарата»,— сказал он.

Также «Круг добра» возьмет на себя оплату лекарств для детей с другими сложными заболеваниями, которые сейчас не финансируются в полном объеме региональными бюджетами, добавил президент.

«Круг добра» был создан в начале 2021 года указом Владимира Путина. Он обеспечивает лекарствами детей с редкими заболеваниями за счет увеличенного на 2% НДФЛ россиян, чей ежегодный доход превышает 5 млн руб. В 2021 году «Круг добра» закупил препараты для более чем 2,1 тыс. детей, из бюджета на это было зарезервировано 60 млрд руб., а фактически выделено 75 млрд руб. Фонд закупает в том числе незарегистрированные лекарства. Одним из них стал самый дорогостоящий препарат в мире — средство для лечения спинальной мышечной атрофии золгенсма. Одна доза этого лекарства стоит более $2 млн (около 130 млн руб.).

Больше о деятельности «Круга добра» — в материале «Ъ» «Пациентам назначат другие деньги».

Дарья Эрозбек