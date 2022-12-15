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Путин анонсировал увеличение пособий для беременных

Президент Владимир Путин объявил, что размер пособий для беременных будет увеличен: он составит от половины до одного прожиточного минимума. К концу 2023 года все дети до 3 лет будут обеспечены местами в яслях, также заявил господин Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«При этом размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума в регионе проживания»,— заявил президент. Также будут запущены единые ежемесячные пособия для нуждающихся семей с детьми от рождения до 17 лет.

Заявления Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Главное

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«К концу следующего года все дети до 3 лет будут обеспечены местами в яслях. Напомню, что в 2018 году, на старте проекта, обеспеченность была 78%, с 2019 по 2024 годы будет построено не менее 1300 школ, введено более 1 млн учебных мест»,— также объявил Владимир Путин.

В ходе заседания президент также поручил правительству подготовить пакет мер, обеспечивающих повышение рождаемости и рост продолжительность жизни в РФ. «Да, нам удалось преодолеть последствия коронавирусной пандемии, сократить смертность, однако резкое снижение рождаемости фактически свело на нет эти достижения. Я прошу правительство в начале следующего года подготовить специальный пакет мер, чтобы переломить эту тенденцию»,— сказал он.

В конце ноября президент подписал закон о едином пособии для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. Единые условия выплаты детских пособий начнут действовать с 1 января 2023 года.

Мария Федотова

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