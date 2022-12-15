Путин заявил о росте импорта российских товаров в ЕС в 1,5 раза за девять месяцев года

Президент России Владимир Путин заявил, что за девять месяцев 2022 года импорт российских товаров в Евросоюз вырос в 1,5 раза, экспорт в Россию — на 42%. По его словам, доля рубля в международных расчетах России выросла, она составила около трети от общего объема. Об этом он сказал на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Любопытное наблюдение, несмотря на санкции, за девять месяцев текущего года поставки основных товаров из России в страны ЕС выросли в 1,5 раза, совокупный российский экспорт увеличился на 42%, а профицит торговли в нашу пользу — в 2,3 раза до $138 млрд»,— сказал Владимир Путин. Он утверждает, что ЕС продолжает потреблять российские товары, но сдерживает поставки своих в Россию. По его мнению, эта ситуация «не может продолжаться бесконечно».

Как сообщил Владимир Путин, по итогам сельхозгода экспорт зерна составит около 50 млн тонн. До конца года Россия планирует поставить еще 4-5 млн тонн зерна. По его словам, Россия экспортировала более 25 млн тонн минеральных удобрений.

Господин Путин добавил, что экспорт нефти в дружественные страны вырос почти на 25% по итогам девяти месяцев года. Также, по его словам, Россия собирается увеличить производство СПГ до 70 млрд куб. м к 2030 году. Он отметил, что в ближайшие месяцы можно создать электронную площадку для торговли газом и нового ценообразования для Европы.

«Одними из ключевых растущих потребителей российского газа являются и наши соседи, включая Турцию. Ее газовая инфраструктура обладает серьезным потенциалом. В ближайшие годы планируем организовать <...> газовый хаб. Но если говорить о создании электронной площадки, то это можно сделать в течение ближайших месяцев. И именно там, в значительной степени, будем определять конечную цену для наших европейских потребителей, потому что то, что они натворили на своих площадках — это безумие»,— сказал он.

Владимир Путин также сообщил, что доля рубля с декабря 2021 года в международных расчетах выросла в два раза, составив около одной трети. «Вместе с валютами дружественных стран эта доля превысила половину»,— добавил он.