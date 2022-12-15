Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2023 году

Министерство просвещения России опубликовало приказ об утверждении расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2023 год. Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 20 июня. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
ЕГЭ в 2023 году пройдет в следующие даты:
- 26 мая — география, литература, химия;
- 29 мая — русский язык;
- 1 июня — математика базового и профильного уровней;
- 5 июня — история и физика;
- 8 июня — обществознание;
- 13 июня — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский. За исключением раздела «Говорение»), биология;
- 16 и 17 июня — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский («Говорение»);
- 19 и 20 июня — ИКТ.
Резервные сроки сдачи экзаменов в 2023 году назначены на период с 12 апреля по 19 сентября. Для учащихся учреждений среднего профессионального образования, а также получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях экзамены могут по желанию проводиться в период с 20 марта по 10 апреля. Для выпускников прошлых лет досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 20 марта и завершится 1 июля.