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Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2023 году

Министерство просвещения России опубликовало приказ об утверждении расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2023 год. Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 20 июня. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

ЕГЭ в 2023 году пройдет в следующие даты:

  • 26 мая — география, литература, химия;
  • 29 мая — русский язык;
  • 1 июня — математика базового и профильного уровней;
  • 5 июня — история и физика;
  • 8 июня — обществознание;
  • 13 июня — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский. За исключением раздела «Говорение»), биология;
  • 16 и 17 июня — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский («Говорение»);
  • 19 и 20 июня — ИКТ.

Резервные сроки сдачи экзаменов в 2023 году назначены на период с 12 апреля по 19 сентября. Для учащихся учреждений среднего профессионального образования, а также получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях экзамены могут по желанию проводиться в период с 20 марта по 10 апреля. Для выпускников прошлых лет досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 20 марта и завершится 1 июля.

Эрдни Кагалтынов

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