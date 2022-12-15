ПСБ запускает дополнительный сервис «ПСБ ПЭК: Платформа электронной коммерции», помогающий корпоративным клиентам банка находить поставщиков импортных промышленных товаров и технологических разработок. Банк при этом будет выступать торговым посредником для своих клиентов. А его партнеры возьмут на себя решение всех основных вопросов: контакты с производителями и поставщиками, разработку логистических маршрутов, таможенное оформление и даже заключение договора.

«Яндекс» представил новую визуализацию своего приложения «Карты» с дорожной разметкой, подземными переходами и деревьями. Вид дорог, зданий, остановок и других объектов «приблизят» к реальному по форме и цветам. Обновлять карты будут постепенно. Первые изменения появятся уже 19 декабря.

Сбербанк запретил переводы в другие банки через банкоматы, теперь самостоятельно это можно сделать только в «Сбербанк Онлайн». На сайте банка уточняется, что для перевода средств на карту клиенту другой кредитной организации можно воспользоваться как приложением, так и веб-версией «Сбербанк Онлайн».