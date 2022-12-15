Нижегородские депутаты отказали в финансировании строительства Центра бокса

На заседании комитета заксобрания по социальным вопросам выступил боксер Андрей Гоголев, добивающийся строительства Центра бокса в Городце. Чемпион мира 2001 года по боксу напомнил депутатам, что еще десять лет назад в заксобрании Нижегородской области депутат Артем Кавинов обещал поддержать строительство школы бокса.

«Десять олимпийских чемпионов России по боксу, четыре депутата Госдумы, к сожалению, не от нашей области, и нижегородская синагога обратились к губернатору Глебу Никитину с просьбой помочь реализовать этот проект! У нас в Городце нет ни одного спорткомплекса, ни одной нормальной площадки. А заксобрание ежегодно выделяет 1,3 млн руб. на содержание турбазы "Взморье", которая просто стоит и гниет без дела – за 1,3 млн в районе можно хорошую хоккейную коробку сделать, а вы эти деньги теряете. Почему мы не можем найти в бюджете 112 млн руб. на проект Центра бокса, который уже вышел из госэкспертизы? Для области это не деньги. Мне надо довести это дело до конца, это ведь госзадание»,– эмоционально высказался боксер.

Председатель бюджетного комитета Александр Шаронов заметил, 112 млн – сумма для области немаленькая, проект регионального бюджета уже был рассмотрен комитетами в двух чтениях, и депутаты из-за дефицита средств вынуждены отказывать в гораздо более важных поправках. «У нас есть поселки, где нет ФАПов и недоступна первичная медпомощь. А фракция КПРФ вообще просила сократить финансирование профессионального спорта. Ваша просьба противоречит общим подходам бюджетной экономии на 2023 год – новых объектов мы не начинаем, только достраиваем имеющиеся в высокой степени готовности»,– пояснил депутат Шаронов. В минспорта области сообщили, что начать строительство Центра бокса в 2023 году нет возможности.

«Ничего страшного нет. Проект есть, земля под него выделена, будем и дальше подавать заявки в федеральное правительство»,– рассказал замминистра Алексей Москвин (ранее Минспорта РФ отказало региону в софинансировании объектов по программе «Бизнес-спринт»). Депутаты поблагодарили боксера Гоголева за его активную жизненную позицию и отказали ему во включении расходов на Центр бокса в 2023 году, пообещав, что в будущем, возможно, деньги найдутся.

Иван Сергеев