Бюджет Краснодара на 2023 год принят с дефицитом 2 млрд рублей

В 2023 году доходы Краснодара запланированы в сумме почти 63 млрд руб., из них собственные составят 25 млрд руб., или 39,6%. Расходы бюджета Краснодара составят почти 65 млрд руб. Соответствующий бюджет города на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов приняли депутаты городской думы.

Отмечается, что впервые доля краевых средств достигла такого уровня — 60,3%. Ранее помощь края в таких значительных объемах не предоставлялась. На 2024 год доходы Краснодара составят 50,4 млрд руб., на 2025-й — 46,6 млрд руб. Безвозмездные поступления из краевого бюджета составят 38,7 млрд руб. в 2023 году, 24,4 млрд руб. — в 2024-м и 18,5 млрд руб. — в 2025 году.

Основную долю в собственных доходах Краснодара на 2023 год составят НДФЛ — 39,7%, или 9,9 млрд руб. Налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения, составит 21%, или 5,3 млрд руб.

На ближайшие три года из регионального бюджета Краснодару дополнительно выделят 24 млрд руб.: на 2023 год — 10,2 млрд руб., на 2024-й — 8,2 млрд, на 2025-й — 5,6 млрд руб.

Субсидии в 2023 году составят 4,3 млрд руб. Основные из них будут направлены на создание новых мест в школах по нацпроекту «Образование», оснащение имуществом трех приобретаемых школ (3150 мест) и семи строящихся школ (8600 мест), выкуп трех школ, завершение строительства семи школ, а также возведение новой школы на 825 мест на улице Образцова. Кроме того, в рамках госпрограммы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры» выделят субсидию на строительство пяти школ, завершение строительства трех физкультурно-оздоровительных комплексов, одного — спортивного и десяти детских садов.

На строительство сети ливневых и дождевой канализаций Краснодар получит 800 млн руб. в 2023 году, 1,5 млрд — в 2024-м и 422 млн руб. — в 2025 году. На строительство новых дорог город получит в следующем году 273 млн руб.

«Хочу, чтобы с первого дня 2023 года мы принялись за эффективное и качественное освоение принятого документа. Чтобы все деньги доходили до своих получателей в срок за тот объем и обязательства, которые они на себя берут»,— отметил глава Краснодара Евгений Наумов.

Татьяна Ручкина

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