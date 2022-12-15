В РАНХиГС предложили меры для роста пенсий: повысить минимальный стаж и взносы, отменить льготы

Ученые РАНХиГС Юрий Горлин и Виктор Ляшок опубликовали статью «Факторы роста пенсий в долгосрочной перспективе», она опубликована в новом выпуске журнала «Вопросы экономики». По мнению ученых, если в будущем не будут выработаны и реализованы меры на повышение пенсий, то их уровень может стать «социально неприемлемым». По их оценке, к 2050 году при текущем развитии событий соотношение средней пенсии и средней зарплате к 2050 году сократится до 27% с 31%.

Для предотвращения ситуации авторы предлагают (по РБК):

Повысить требования к страховому стажу. Минимальный стаж для оформления страховой пенсии по старости должен быть повышен с 15 до 30 лет на один год ежегодно с 2030 года. Эффект от этого станет ощутим к 2040 году, когда минимальный стаж для выплат достигнет 25 лет.

Связать размер страховой пенсии для работающих пенсионеров с их зарплатой. По мнению исследователей, суммарный доход пенсионера, состоящий из пенсии и зарплаты, в год не должен превышать определенного порога. В некоторых случаях работающие пенсионеры могут вовсе не получать пенсию при продолжении трудовой деятельности.

Реформировать систему досрочных пенсий. Реформа должна привести к сокращению численности пенсионеров, пенсии которых в «досрочный» период полностью или частично финансируется за счет страховых взносов с зарплат работников.

Отменить льготы по страховым взносам. Авторы предлагают установить мораторий на предоставление новых льгот бизнесу и поэтапно отменить действующие послабления по ставкам взносов и досрочным пенсиям.

Увеличить ставки страховых взносов. По мнению авторов, размер эффективной ставки по корпоративным взносам нужно постепенно увеличить с 22% до 25% с 2025 года. Компенсировать повышение ставок можно за счет освобождения от взносов на обязательное медицинское страхование.

Отказаться от предельной взносооблагаемой базы. Авторы считают, что отказ от пониженной ставки взносов 10% на вознаграждения свыше предельной базы по зарплатам будет целесообразным.

Исследователи считают эффективной мерой дальнейшее повышение пенсионного возраста. При этом, по их мнению, подобная мера невозможна в перспективе до 2035 года, особенно среди мужчин.