Autodesk запустил ликвидацию российского подразделения

Российское подразделение разработчика программы для 3D проектирования зданий и дизайна Autodesk уведомило о начале процедуры ликвидации. О планах компании ООО "Аутодеск (Си-Ай-Эс)" источники «Ъ» сообщали еще в августе. По их информации, в рамках ликвидации планируется увольнение всех сотрудников российского подразделения.

«ООО "Аутодеск (Си-Ай-Эс)"… уведомляет о том, что единственным участником принято решение о ликвидации и назначении ликвидатора Пономарева Сергея Владимировича»,— говорится в сообщении на «Федресурсе». Решение принято в конце ноября, уведомление опубликовано накануне, 14 декабря. Компания отмечает, что требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев.

Autodesk на фоне начала военной операции России на Украине в марте приостановила свою деятельность в РФ. Компания не исключала дополнительных ограничений при расширении санкций.

Председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов рассказывал «Ъ», что российский офис Autodesk в основном состоял из менеджеров по продажам программы, а не из разработчиков. По его словам, аналогичное отечественное ПО используют только 30% компаний в России.

Леонид Уварчев