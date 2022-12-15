Глава Башкирии раскритиковал планы повышения взносов за капремонт

Глава Башкирии Радий Хабиров на ежегодном послании Госсобранию попросил чиновников «быть аккуратными с непродуманными инициативами, не согласованными с главой Республики Башкортостан». Он пояснил, что имеет в виду попытку обсуждения в зале Госсобрания повышения тарифов за капремонт. «Считаю это преждевременным», — подчеркнул господин Хабиров.

Он призвал «не мучить» людей в этом вопросе. По его словам, в бюджете заложено 100 млн руб. на ремонт крыш. «О каком счастье может идти речь, если крыша течет», — отметил Радий Хабиров.

Ранее с предложением увеличить взносы за капремонт в Башкирии на 20% выступил руководитель фонда «Региональный оператор капремонта общего имущества в многоквартирных домах» Павел Сафонов.

Влада Шипилова

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