«Пекарни Черноземья» могут получить 1 га под Воронежем для производства пончиков

ООО «Пекарни Черноземья», намеревающееся производить на территории воронежской ОЭЗ «Центр» пончики, может получить участок площадью 1 га под свой проект. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в правительстве Воронежской области. Компания уже зарегистрировала под предприятие юрлицо в Новоусманском районе — ООО «Пекарни Черноземья 36». Уточненный объем инвестиций в проект 371 млн руб. Планируется, что после завершения инвестиционной фазы компания локализует в ОЭЗ основной производственный цикл, уточнили в облправительстве.

О проекте стало известно в начале года. Тогда сообщалось, что объем производства составит 4 млн пончиков в месяц, а инвестиции оценивались в 300 млн руб. Завод планируется построить к 2024 году.

ООО «Пекарни Черноземья 36» зарегистрировано в ноябре 2022 года для производства хлеба, тортов и мучных изделий. Бенефициары — Сергей и Лариса Бронниковы (39% и 12% долей соответственно), Станислав Механчук (39%) и Марина Зенина (10%). Директор — Сергей Бронников. ООО «Пекарни Черноземья» зарегистрировано в 2014 году, совладельцы и общества те же, директор — Станислав Механчук. Выручка компании в 2021 году составила 161,5 млн руб., чистая прибыль — 4,3 млн руб.

Мария Старикова