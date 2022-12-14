СМИ: в Испании ликвидировали крупнейшую в Европе сеть по незаконному производству табачных изделий

Гражданская гвардия Испании ликвидировала крупнейшую в Европе сеть по незаконному производству и распространению табачных изделий. Об этом пишут испанские СМИ, в частности Diario de Navarra. Испанская полиция провела масштабную операцию в Наварре и Стране Басков: обыски прошли на нескольких складах в этих регионах, в ходе операции были арестованы 16 подозреваемых. Их обвиняют в контрабанде, организации преступной группировки и других преступлениях.

По данным испанских властей, злоумышленники контрабандой закупали табак, а потом на подпольной фабрике производили из него сигареты и упаковывали их в пачки, копирующие пачки известных марок. В ходе операции полиция конфисковала более 3 млн пачек сигарет, 3 тонны измельченного табака для производства сигарет и 27 тонн табачного листа. Как сообщает полиция, мощность фабрики достигала 3 млн пачек сигарет в месяц, а за несколько последних месяцев там было выпущено более 14 млн пачек. Сообщается, что рабочие на фабрике трудились в рабских условиях: они не могли покидать территорию фабрики, работали по 10–12 часов в день и т. д.

Яна Рождественская