Главу Красноармейского сельского поселения уволили в связи с утратой доверия

В Волгоградской области после прокурорского вмешательства глава сельского поселения уволена в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура Новониколаевского района установила, что глава Красноармейского сельского поселения заключала муниципальные контракты на закупку товаров без конкурсных процедур со своим родственником. Выявлен факт непосредственной подчиненности на муниципальной службе близких родственников, что говорит о наличии конфликта интересов. Однако никаких мер по его урегулированию предпринято не было.

Совет депутатов Красноармейского сельского поселения отказал прокуратуре, требующей отправить главу в отставку, в связи с чем она направила иск в суд. При рассмотрении иска в суде глава поселения досрочно покинула должность по собственному желанию.

Суд удовлетворил иск прокуратуры, признав решение совета депутатов незаконным и изменив основания прекращения полномочий главы с «отставки по собственному желанию» на «удаление в отставку в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции».

Марина Ковалева