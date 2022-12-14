Конкурс по замене 46 тыс. светильников в Уфе приостановлен по жалобе

Федеральная антимонопольная служба 15 декабря рассмотрит жалобу ООО «Донская строительная компания» на конкурс по отбору подрядчика замены 46 тыс. уличных светильников в шести районах Уфы, сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 1,12 млрд руб. Заказчиком является управление по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы.

Срок исполнения контракта — с даты его заключения по 28 февраля 2030 года. Исполнитель обязан добиться снижения потребления электроэнергии при эксплуатации объектов уличного освещения во всех районах Уфы, кроме Демского. Заказчик обязуется выплачивать исполнителю в течение срока действия контракта 99% от достигнутого размера экономии электрической энергии. В течение 300 дней необходимо провести демонтаж 46,97 тыс. светильников и заменить их новыми. Сдача объекта запланирована через 361 календарный день с даты заключения контракта.

В жалобе приведены восемь доводов. В ней указано, в том числе, что заказчик установил требования к оборудованию, влекущие ограничение конкуренции (например, материал корпуса — литой алюминиевый сплав с защитным покрытием.). По мнению заявителя, «требование к материалу корпуса, методике изготовления необоснованно и ограничивает применение светильников, характеристики которых соответствуют другим требованиям конкурсной документации и обеспечивают достижение показателей энергоэффективности».

Также заявитель считает требование к выполнению светотехнического расчета, определения количества и мест установки по типам при помощи визуального обследования избыточным невыполнимым и ограничивающим конкуренцию. Для разработки этих документов, а также определения характеристик светильников существующей системы необходимо провести инструментальное обследование объекта энергосервиса при помощи измерительных приборов, поясняется в жалобе.

Кроме того, по мнению заявителя, документация содержит противоречия в сроках выполнения работ и достижения экономии электроэнергии.

ООО «Донская строительная компания», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в мае 2008 года в Ростове-на-Дону. Владельцем строительной компании является Марина Куцова. В 2021 году выручка компании составила 168,45 млн руб., чистая прибыль — 614 тыс. руб.

Майя Иванова

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