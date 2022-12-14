К птицефабрике «Улыбино» предъявили иск на 17 млн рублей

В арбитражный суд поступил иск новосибирской проектно-строительной фирмы «Прогресс» к птицефабрике «Улыбино» (Искитим). В нем указаны требования на 16,98 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Основания для взыскания не указываются. Заявление поступило в суд 12 декабря, решение о принятии его к производству еще не опубликовано. В октябре ООО ПСФ «Прогресс» уже обращалось в арбитраж с требованиями к птицефабрике на ту же сумму, но иск был возвращен из-за процессуальных нарушений.

Птицефабрика «Улыбино» начала работать в Новосибирской области в конце 2019 года, занимается производством мяса утки. Инвестиции в проект составили 4,2 млрд руб. «Улыбино» входит в агрокомплекс бизнесмена Вадима Степуры, объединяющий комбикормовый завод «Вега», завод по производству кормов и премиксов «32 Зернопродукт», зерновой элеватор и ТД «Искитимские корма». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году ООО Птицефабрика «Улыбино» получило 134,6 млн руб. чистого убытка при выручке 968,3 млн руб.

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Дарья Решетникова