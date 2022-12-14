В Челябинске СК возбудил дело по факту смерти школьника, болевшего ОРВИ

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти 10-летнего мальчика, болевшего ОРВИ. Выявлены признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Расследование контролирует руководитель следственного управления Петр Решетников.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по данным следствия, школьник скончался утром 12 декабря в одной из больниц Челябинска, куда его доставили после ухудшения состояния во время болезни. По данным ряда СМИ, мальчик умер по дороге в медучреждение, в такси. До этого он был на больничном дома с диагнозом «ОРВИ».