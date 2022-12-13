«Парма» прервала череду поражений

Пермский баскетбольный клуб «Парма» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на своей площадке одержалапобеду над БК «Минск». Встреча прошла с преимуществом хозяев паркета и завершилась со счетом 85:62. Этот успех пришел к подопечным Евгения Пашутина после трех поражений кряду.

Джастин Роберсон стал самым результативным игроком матча в составе победителей. Он набрал 22 очка.

Очередной поединок в чемпионате «Парма» проведет 17 декабря. На своей площадке пермский клуб встретится с казахстанской «Астаной».