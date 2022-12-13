Уроженец Кубани признан экстремистом после попытки поджога военкомата в Санкт-Петербурге

Уроженец станицы Пластуновской Краснодарского края Максим Асриян, подозреваемый в попытке поджога военкомата на Южном шоссе в Санкт-Петербурге, включен в список экстремистов и террористов. Обновленный перечень опубликован на сайте Росфинмониторинга.

Как сообщает «Ъ», ночью 1 октября мужчина попытался поджечь ведомственное здание, но не довел замысел до конца, поскольку объект находился под охраной Росгвардии. Злоумышленник скрылся, но позднее был задержан в Пулково.

В октябре 2022 года Фрунзенский районный суд Петербурга заключил Максима Асрияна на время расследования уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины по ч.3 ст.30 – ч.1 ст.205 УК РФ (покушение на теракт).

Анастасия Донскова

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