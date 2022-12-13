Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рада одобрила введение санкций против Кабаевой, Поветкина, Валуева и других российских спортсменов

Верховная рада Украины одобрила введение санкций против бывшего боксера Николая Валуева, бывшей гимнастки Алины Кабаевой, боксера Александра Поветкина и других российских спортсменов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко. Речь идет о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении попавших в черных список спортсменов.

Предыдущая фотография
Алина Кабаева

Алина Кабаева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Александр Поветкин

Александр Поветкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Эсторский

Николай Валуев

Николай Валуев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Следующая фотография
1 / 3

Алина Кабаева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Александр Поветкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Эсторский

Николай Валуев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Всего в списке 56 человек, среди них — гимнастки Арина и Дина Аверины, фигуристка Камила Валиева, бывшая конькобежка Светлана Журова, бывший борец Александр Карелин, гроссмейстеры Анатолий Карпов и Сергей Карякин, фигурист Никита Кацалапов, бывший гимнаст Алексей Немов, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко, бывшая фигуристка Ирина Роднина, бывший хоккеист Вячеслав Фетисов, бывший биатлонист Антон Шипулин и другие.

Законопроект также обязывает проинформировать соответствующие органы Евросоюза, США, Канады, Австралии, Японии и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций, сообщает господин Гончаренко.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...