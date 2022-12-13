Рада одобрила введение санкций против Кабаевой, Поветкина, Валуева и других российских спортсменов

Верховная рада Украины одобрила введение санкций против бывшего боксера Николая Валуева, бывшей гимнастки Алины Кабаевой, боксера Александра Поветкина и других российских спортсменов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко. Речь идет о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении попавших в черных список спортсменов.

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Всего в списке 56 человек, среди них — гимнастки Арина и Дина Аверины, фигуристка Камила Валиева, бывшая конькобежка Светлана Журова, бывший борец Александр Карелин, гроссмейстеры Анатолий Карпов и Сергей Карякин, фигурист Никита Кацалапов, бывший гимнаст Алексей Немов, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко, бывшая фигуристка Ирина Роднина, бывший хоккеист Вячеслав Фетисов, бывший биатлонист Антон Шипулин и другие.

Законопроект также обязывает проинформировать соответствующие органы Евросоюза, США, Канады, Австралии, Японии и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций, сообщает господин Гончаренко.

Мария Федотова