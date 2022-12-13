Binance не торопится с выводом

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance приостановила выдачу денег инвесторам. Речь идет о возможности вывода стейблкойна USDC. Как сообщило руководство площадки, проблема временная и возникла из-за заметного всплеска спроса на эту операцию. Кроме того, средства должны проходить в долларах через банк Нью-Йорка, но в это время суток в США все кредитные организации были закрыты. При этом ранее СМИ сообщали, что Минюст намерен возбудить уголовные дела против руководителей Binance из-за отмывания денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Costas Baltas, Reuters Фото: Costas Baltas, Reuters

Что теперь ожидает клиентов биржи? Вероятно, Binance все-таки даст им возможность каким-то образом вывести средства, в противном случае площадку может ожидать дефолт, говорит руководитель лаборатории блокчейн и финтех школы управления «Сколково» Егор Кривошея:

«Открытое дело могло повлиять, ведь, как и любые другие инвестиционные инструменты, криптовалюта подвержена колебаниям и событиям, которые происходят с компаниями. Инвесторы, увидев новый ход разбирательства, могли прореагировать повышенным выводам средств. Кроме того, у компании Circle, выпустившей токен USDC, тоже недавно были проблемы, технические сбои и так далее. Но, возможно, это просто временные технические трудности.

Какой-то инструмент возврата инвесторам будет обеспечен, поскольку, если компания на даст возможность каким-то образом выводить деньги, это может привести либо к набегу на биржу, либо к дефолту по обязательствам, а также к банкротству и другим проблемам. Вопрос в том, будет этот способ технически удобным или обходным, когда деньги можно снять только в конкретные часы и в определенном объеме».

Пока ситуация с Binance не выглядит безнадежной, считает автор канала RationalAnswer про личные финансы, инвестиции и криптовалюту Павел Комаровский. И все же держать средства там, по его мнению, больше не стоит: «Положительный момент в том, что они ограничивают не все снятия, а говорят, что можно вывести тот же самый BUSD или, предположим, на USDT. Пока все не предвещает беды. Безотносительно того, что происходит сейчас, я рекомендую не держать крупные суммы на централизованных биржах.

Буквально каждые несколько месяцев происходит новый громкий скандал, в ходе которого оказывается, что криптофирмы, которые выглядели вполне презентабельными, на самом деле внутри полностью изъедены какими-то финансовыми проблемами. В криптомире не стоит доверять никакому финансовому институту. Помимо этого, что особенно актуально для держателей российских паспортов, раунды санкций продолжаются, и вероятность, что в какой-то момент практически любая биржа может заблокировать их средства, тоже есть».

Судя по официальным данным, пока у Binance достаточно ликвидности, чтобы избежать банкротства, но ситуация может измениться, считает портфельный управляющий фонда Hardcore Capital Labs Филипп Васильев: «Никто не знает, сколько обязательств у Binance в этот момент, поэтому делать выводы довольно проблематично. Я бы сослался на то, что в текущем варианте у Binance достаточно ликвидности.

Тут главный вопрос в том, что будет, если пользователи вынут где-нибудь $45-50 млрд. Тогда уже надо смотреть, что в этом случае станет делать биржа. Доверие точно подорвется. С другой стороны, на рынке оно и так на экстремальных низах. Binance занимает настолько огромную капитализацию на рынке, 80%, что в текущей структуре у нее нет конкурента, готового принять на себя нишу, которую площадка пока не может обслужить».

По данным зарубежных СМИ, за этот год Binance провела операции по отмыванию денег на общую сумму в $10 млрд. При этом расследование против площадки началось еще в 2018 году.

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Сабина Адлейба