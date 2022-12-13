В Челябинской области в 2023 году пройдут учения ШОС «Мирная миссия»

В августе 2023 года в Челябинской области пройдут антитеррористические учения государств Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия». На Урал прибыли военные делегации стран для переговоров по подготовке к учениям, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Военные из Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана прибыли в Екатеринбург. Переговоры завершатся 16 декабря. Стороны намерены обсудить состав привлекаемых сил и средств от каждого государства, а также вопросы обеспечения учений и взаимодействия.

Учения стран ШОС «Мирная миссия» уже проходили на территории Челябинской области в 2007, 2013 и 2018 годах.