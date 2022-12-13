Метель в Петербурге принесла максимум снега на ЗСД за последние 10 лет

Во время прошедшей в понедельник метели на ЗСД выпало от 16 до 18 см снега. Это один из максимальных показателей на платной дороге за последние 10 лет, сообщили в администрации Западного скоростного диаметра 13 декабря.

На борьбу с непогодой выехали 40 единиц крупной техники, а всего с начала сезона она прошла более 10 кругов. Ее общий пробег превысил 27 тыс. км. В среднем каждая машина в среднем прошла до 720 км, что сопоставимо с расстоянием до Москвы. За сутки с ЗСД убрали более 1,5 тыс. кубометров снега, израсходовали 350 тонн противогололедных материалов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более 40 см снега намело в Петербурге с начала холодов.

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