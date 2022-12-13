Совладелец петербургского холдинга «Адамант» купил крупное птицеводческое предприятие в Башкирии

Компания совладельца оператора торговой недвижимости «Адамант» Владимира Голубева выкупила с торгов третьего игрока имущество Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури (БПК) за 3,3 млрд рублей. Как стало известно «Ъ», господин Голубев стал собственником 49,68% ООО МСК.

Остальная доля в комплексе перешла к ЗПИФ «Кварк» под управлением УК «Балтинвест». Ранее МСК владела гендиректор Светлана Богданова.

БПК — один из крупнейших производителей индейки в стране. Продукция предприятий выпускается в том числе под брендом «Индюшкин». В 2018 году компания вошла в процедуру банкротства, а в 2019 году БПК арендовала структура Gleden Invest Александра Клячина ПК «Урал».

Представитель «Адаманта» подтвердил «Ъ» участие господина Голубева в БПК в качестве конечного бенефициара. Представители Александра Клячина и компании «Дон Агро», ранее выигравшей торги по продаже имущества БПК с последующей аннуляцией сообщения конкурсного управляющего, комментарии не предоставили.

Подробнее — в материале «Индейка адамантовая».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте