Кубанские власти выделят 92 млн рублей на патриотическое воспитание молодежи

Краевые власти выделят 92,1 млн руб. на патриотическое воспитание молодежи в городах и районах Кубани. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте администрации края.

Постановление главы региона утверждает правила предоставления средств из краевой казны бюджетам муниципалитетов по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

«В случае нецелевого использования межбюджетного трансферта муниципальным образованием к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации»,— говорится в документе.

В соответствии с постановлением, наибольший объем средств на патриотическое воспитание молодежи — 14,1 млн руб. из краевого бюджета будет предоставлено кубанской столице. Меньше всего на аналогичные цели среди территорий края направят Горячему Ключу — 269,5 тыс. руб.

Дмитрий Нестеренко