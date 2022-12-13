Наблюдение без охраны

В IT-интеграторе Федеральной службы охраны (ФСО) ФГУП СВЭКО введена процедура наблюдения в рамках банкротства. Общие долги подрядчика властей по ряду проектов к середине года составили 1,5 млрд руб. при убытке по итогам 2021 года в размере 6,2 млн руб. Если суд не привлечет контролирующих СВЭКО лиц к субсидиарной ответственности, то долги, которые не были погашены за счет конкурсной массы, спишут, предупреждают юристы. По их словам, суды редко привлекают к ответственности собственников унитарных предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в картотеке Арбитражного суда Москвы, что 2 декабря в подведомственном ФСО IT-интеграторе ФГУП СВЭКО введена процедура наблюдения в рамках банкротства. Заявление о собственном банкротстве ФГУП подал 9 августа. Как следует из материалов суда, организация задолжала крупные суммы ряду компаний. Так, 7 ноября суд вынес положительное решение о взыскании с СВЭКО 105,4 млн руб. в пользу производителя вычислительной техники «Аквариус». По состоянию на 10 августа общая сумма требований кредиторов составляла 1,5 млрд руб., говорится в заявлении ФГУПа на банкротство. При этом на его счетах тогда было лишь 11,6 млн руб. В СВЭКО не ответили “Ъ”. В «Аквариусе» отказались от комментариев.

СВЭКО известна в первую очередь как поставщик IT-услуг в рамках госконтрактов. Например, в 2015 году ФГУП выиграл в 15 из 16 тендеров, в которых подавал заявку, сумма итоговых контрактов составила 1,09 млрд руб. В 2016 году СВЭКО победила в тендере Центра организации дорожного движения на 3,8 млрд руб., подрядчик отвечал за обслуживание и ремонт интеллектуальной транспортной системы Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ФГУПа в 2021 и 2020 годах составляла около 3 млрд руб. при чистом убытке 6,2 млн и 8,1 млн руб. соответственно.

Между тем недавно замоскворецкий райсуд Москвы приговорил в особом порядке к четырем годам условно бывшего советника руководителя ФГУПа Михаила Серова. Он признан виновным в хищении бюджетных средств при поставках маршрутизаторов Juniper и другого оборудования. Нанесенный государству ущерб составил 49,5 млн руб. (см. “Ъ” от 23 ноября). ФГУП включен в Реестр недобросовестных поставщиков, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

СВЭКО сама зафиксировала сумму требований кредиторов более чем в 1,5 млрд руб., из них более 300 млн руб. уже подтверждены судебными актами, поэтому «можно предположить, что список кредиторов в реестре окажется значительным», говорит советник практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслан Петручак. Если суд не вынесет акты о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, то долги, которые не были погашены в полном объеме за счет конкурсной массы, спишут, уточнил юрист. «Закон не запрещает привлекать государство к субсидиарной ответственности, но судебная практика и статистика говорят о том, что суды редко прибегают к этому»,— сказал он.

При невозможности погасить долги могут привлечь к субсидиарной ответственности директора или лицо, которое может влиять на управление компанией, говорит основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. «В этом случае долги, оставшиеся на компании, могут быть возложены на них как на физлиц, тогда они уже будут их погашать за счет своих финансовых возможностей»,— отмечает он. Но нельзя исключать, что один из госбанков согласится предоставить финансирование под государственные гарантии и помочь ФГУПу расплатиться с долгами, допускает партнер Novator Legal Group Илья Сорокин.

Согласно статистическому бюллетеню «Федресурса» за 2019–2022 годы, доля погашенных требований кредиторов в среднем составила 3,8–5%, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. «Исходя из этого, вероятность погашения требований истцов в деле СВЭКО, как и в любом другом, не превышает 5%»,— отмечает он. В будущем число банкротств, в том числе в IT-секторе, будет расти на фоне сложной экономической ситуации и проблем с поставками оборудования и дефицитом специалистов, считает Вадим Ткаченко. С ним согласен Илья Сорокин, отмечая, что «падение спроса, усложнение логистических цепочек заставляют такие предприятия чуть ли не балансировать на грани рентабельности».

Татьяна Исакова, Юрий Литвиненко, Екатерина Волкова