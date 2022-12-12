Путин наградил медалями «За отвагу» женщин, остановивших стрельбу в детском саду в Красноярске

Президент России Владимир Путин наградил трех сотрудниц детского сада №31 в Красноярске — Наталью Стус, Евгению Толстую и Ирину Шабанову — медалью «За отвагу». Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

28 марта 2022 года в красноярский детский сад №31 пришла 19-летняя девушка с ружьем. Она проникла в группу, сказав, что пришла забрать ребенка. Воспитатели заметили у нее ружье, попросили выйти в раздевалку и изъяли ружье. Инструктор по физической культуре Наталья Стус повалила девушку на пол и удерживала ее до приезда полиции. По версии следствия, до того, как прийти в детский сад, девушка поссорилась с отцом и застрелила его.

С 30 марта девушка находится в СИЗО. Против нее возбудили уголовные дела по подозрению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и в покушении на убийство малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Подробнее — в материале «Ъ» «Стрелок попал в СИЗО».

Олеся Павленко