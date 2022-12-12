Армянская авиакомпания «Ширак Авиа» запустила рейсы из Кольцово в Ереван

Авиакомпания «Ширак Авиа» приступила к выполнению полетной программы из международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. В понедельник, 12 декабря, авиаперевозчик выполнил свой первый рейс по маршруту Ереван – Екатеринбург – Ереван, сообщила пресс-служба аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Полеты по маршруту запланированы по понедельникам. С 29 декабря добавится второй рейс по четвергам. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 13:10, прилет — в 15:35. Отправляться из Еревана самолет будет в 8:00, приземлиться в аэропорту Кольцово — в 12:10. Указано местное время.

Ранее авиакомпания FlyOne Armenia начала выполнять рейсы из Екатеринбурга в Ереван и обратно. В Кольцово отмечают, что полеты в Ереван востребованы среди уральцев. За 11 месяцев года на направлении обслужено около 44 тыс. пассажиров. В столицу Армении сегодня из Кольцово выполняется семь рейсов в неделю четырьмя авиакомпаниями.

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Диана Сунагатуллина