Звание «Почетный гражданин Волгоградской области» присвоено двоим фронтовикам

В Волгограде состоялось вручение областных наград высшей степени общественного признания «Почетный гражданин Волгоградской области» и памятных знаков «80 лет Победы в Сталинградской битве» и «Житель осажденного Сталинграда». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В этом году звания «Почетный гражданин Волгоградской области» удостоены фронтовики Евгений Рогов и Виктор Шестель. Губернатор Андрей Бочаров поблагодарил их за боевые и профессиональные заслуги.

Виктор Шестель принимал участие в освобождении Белоруссии, Польши и дошел до Берлина. По состоянию здоровья он не смог лично присутствовать на торжественной церемонии, и глава региона передал награду его дочери.

Евгений Рогов оборонял Сталинград, освобождал Севастополь, а в 1945 году в Крыму участвовал в обеспечении безопасности Ялтинской конференции глав государств антигитлеровской коалиции.

Памятные знаки «80 лет Победы в Сталинградской битве» получили участники Великой Отечественной войны Василий Ватутин, Юрий Голядкин, Василий Лазарев, вдова участника Сталинградской битвы Виктора Ростовщикова Людмила Ростовщиков.

Памятный знак «Житель осажденного Сталинграда» вручили Елене Куленко, Валерию Еремину, Елене Руднянской, Анатолию Крашенинникову и Зинаиде Андреевой.

Марина Ковалева