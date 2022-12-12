В Башкирии из-за жалоб населения увеличили время работы поликлиник

В Башкирии из-за жалоб на доступность медицинской помощи изменили график работы поликлиник и контакт-центра минздрава для записи к врачу. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Как сообщал на минувшей неделе заместитель начальника управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Дмитрий Черенков, количество обращений в сфере здравоохранения за неделю увеличилось на 135 и достигло 627. Это связано с невозможностью записаться к врачу, в том числе по причине болезни самих медработников. «Также есть жалобы на качество медицинской помощи и лекарственное обеспечение», — отметил он.

Теперь вызвать врача на дом, в том числе по неотложным случаям можно с восьми утра до девяти вечера по будням, в субботу — до пяти вечера, а в воскресенье — до четырех. Контакт-центр будет работать не только по будням, но и по выходным. С восьми утра до четырех дня в субботу и до двух дня — в воскресенье.

Также была создана группа контроля качества работы операторов, принимающих заявки на запись к врачу. Минздрав планирует привлечь 624 студентов-ординаторов БГМУ к работе в медучреждениях.

Карина Мамаева

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