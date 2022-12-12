В Воронеже объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололеда

Как минимум до вечера понедельника в Воронежской области и региональном центре будет действовать желтый уровень погодной опасности сразу по нескольким неблагоприятным факторам.

Как сообщили в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до утра вторника, 12 декабря, будет актуально предупреждение о сильном ветре с порывами до 20 м/сек. До вечера понедельника будет действовать предостережение о гололеде. Также с вечера понедельника до раннего утра вторника в регионе ожидается мокрый снег.

Сергей Калашников

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