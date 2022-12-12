На новосибирском стадионе «Спартак» вновь сменится руководство

Внеочередное собрание акционеров новосибирского стадиона «Спартак» рассмотрит в январе вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора Михаила Федотова. Вопрос был включен в повестку по предложению АО «РАТМ-Холдинга», которое является совладельцем стадиона «Спартак». Также собрание рассмотрит вопрос об избрании нового гендиректора. В компании уточнили, что причины по которым меняется руководство стадиона, связаны с переходом Михаила Федотова на другую работу в периметре «РАТМ-Холдинга».

Михаил Федотов был назначен руководителем стадиона в ноябре 2021 года, сменив на этому посту Александра Алтухова, который возглавлял «Спартак» с 2010 года.

АО «Стадион Спартак» принадлежит «РАТМ-Холдингу» (56,34%) и мэрии Новосибирска (43,66%). В 2021 году выручка составила 82,7 млн руб., чистая прибыль — 5 млн руб.

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Оксана Павлова