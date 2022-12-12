Maersk возглавит Винсент Клерк

Новым главным исполнительным директором датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller-Maersk AS с 1 января станет нынешний директор подразделений морских перевозок Ocean и Logistics Винсент Клерк. Об этом говорится в пресс-релизе Maersk.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Винсент Клерк (справа)

Фото: A.P. Moller - Maersk Винсент Клерк (справа)

Фото: A.P. Moller - Maersk

Действующий глава Maersk Серен Скоу покидает компанию, проработав в ней 40 лет. Он занимал пост генерального директора с 2016 года. Причину ухода господина Скоу Maersk не уточняет. Клерк станет первым за всю историю Maersk иностранцем на посту генерального директора.

Maersk — один из мировых лидеров в сфере контейнерных перевозок. В России офисы компании есть в Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске и Калининграде. В августе в СМИ появилась информация о том, что Maersk ведет переговоры о продаже бизнеса в РФ.