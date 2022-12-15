К каким группам инструментов неквалифицированным инвесторам требуется тестирование

- Маржинальные необеспеченные сделки;
- производные финансовые инструменты;
- договоры репо;
- структурные облигации;
- паи закрытых паевых инвестиционных фондов;
- облигации российских эмитентов без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже уровня, установленного Банком России;
- облигации российских «дочек» иностранных эмитентов без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже уровня, установленного Банком России;
- облигации со структурным доходом, отвечающие установленным Банком России требованиям к уровню кредитного рейтинга;
- акции, не включенные в котировальные списки;
- иностранные акции, не входящие в индексы из утвержденного Банком России перечня;
- иностранные ETF, включая спонсируемые ETF, доходность по которым определяется индексом, не входящим в установленный Банком России перечень.
Новости компаний
Все
-
14.12.2022
-
14.12.2022
-
14.12.2022
-
14.12.2022