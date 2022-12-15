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Коммерсантъ FM
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К каким группам инструментов неквалифицированным инвесторам требуется тестирование

  • Маржинальные необеспеченные сделки;
  • производные финансовые инструменты;
  • договоры репо;
  • структурные облигации;
  • паи закрытых паевых инвестиционных фондов;
  • облигации российских эмитентов без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже уровня, установленного Банком России;
  • облигации российских «дочек» иностранных эмитентов без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже уровня, установленного Банком России;
  • облигации со структурным доходом, отвечающие установленным Банком России требованиям к уровню кредитного рейтинга;
  • акции, не включенные в котировальные списки;
  • иностранные акции, не входящие в индексы из утвержденного Банком России перечня;
  • иностранные ETF, включая спонсируемые ETF, доходность по которым определяется индексом, не входящим в установленный Банком России перечень.

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