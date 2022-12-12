11,39 триллиона рублей составил на 1 декабря 2022 года объем ФНБ, сообщил Минфин. С начала года он сократился на 2,175 трлн руб. На 1 декабря на счетах ФНБ в ЦБ находилось €41,9 млрд, £2,8 млрд, ¥478 млрд, 310 млрд юаней, 243 млн руб. и 555 тонн золота. Прочие накопления размещены на депозитах в ВЭБ.РФ (650 млрд руб.), ВТБ и Газпромбанке (138 млрд руб.), вложены в инфраструктурные проекты (385 млрд руб. и $2,2 млрд), в привилегированные акции госбанков (329 млрд руб.) и РЖД (250 млрд руб.), в акции Сбербанка (1,535 трлн руб.), «Дом.РФ» (50 млрд руб.), «Аэрофлота» (59 млрд руб.) и ГТЛК (58 млрд руб.), в облигации S7 (11,9 млрд руб.) и «Уральских авиалиний» (2,3 млрд руб.), в евробонды Украины ($3 млрд).