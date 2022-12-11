Разведчик Георгий Санников умер на 94-м году жизни

Советский разведчик Георгий Санников умер 11 декабря на 94-м году жизни, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России. Господин Санников участвовал в ликвидации подполья Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) в 1950-х годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Санников

Фото: Служба внешней разведки Российской Федерации Георгий Санников

Фото: Служба внешней разведки Российской Федерации

Георгий Санников родился 25 марта 1929 года в Екатеринбурге. Он учился в Киевской спецшколе ВВС и на юридическом факультете Киевского государственного университета имени Шевченко. После окончания университета он работал в органах госбезопасности УСССР.

В 1950-х годах он принимал участие в ликвидации вооруженного подполья ОУН на Западной Украине. После выполнял различные задания в Германии. В 1977 году он ушел в отставку.

После выхода в отставку он написал несколько книг о своем опыте работы в разведке, а также занимался общественной деятельностью.