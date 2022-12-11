На Кубани за минувшие сутки выявлено 56 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Краснодарском крае выявлено 56 случаев заболевания коронавирусом, самому младшему из инфицированных — восемь месяцев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре выявлено 12 случаев заболевания COVID-19, в Новороссийске — 10, в Сочи — 5. По одному положительному результату — в Геленджике, Брюховецком, Гулькевичском, Динском, Кореновском, Крымском, Мостовском, Приморско-Ахтарском, Тбилисском, Туапсинском, Успенском, Усть-Лабинском и Щербиновском районах. Всего в числе заболевший десять детей.

По данным региональных властей, всего с начала пандемии на Кубани подтверждено свыше 342 тыс. случаев коронавируса. После лечения из медучреждений выписано более 331 тыс. человек, 11 123 пациента спасти не удалось. В настоящее время на амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 876 человек, из них с подтвержденным диагнозом 379 пациентов. В стационарах лечатся 99 человек, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся два человека, отмечается в релизе со ссылкой на региональный минздрав.

По данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки госпитализировано 763 человека, из лечебных учреждений выписано 5718 человек, выявлено 7096 новых случаев COVID-19, подтвержден 51 летальный исход.

Михаил Волкодав

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