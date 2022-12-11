Суд оставил без изменений приговор за кражу из «самолета Судного дня»

Апелляционная инстанция Таганрогского суда не удовлетворила жалобу жителя Таганрога Жоры Хачунца на приговор о краже оборудования из самолета Ил-80, также известного как «самолет Судного дня». Приговор в виде четырех лет колонии строгого режима и возмещения ущерба на 2,7 млн руб. вступил в силу, сообщил представитель суда ТАСС.

Воздушный командный пункт Ил-80 был разработан в конце 1980-х годов. Самолет предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны и управления вооруженными силами в условиях полномасштабной ядерной войны.

Суд в Таганроге признал 37-летнего Жору Хачунца виновным в июле. В августе защита сообщала, что обжаловала приговор. Жора Хачунц не признал свою вину. Суд установил, что житель Таганрога совершил кражу (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). По версии следствия, в декабре 2020 года он проник на аэродром, забрался на борт воздушного судна и вынес оттуда детали. Основными доказательствами версии следствия стали обнаружение следов ДНК обвиняемого на месте преступления и показания засекреченного свидетеля.

О приговоре — в материале «Ъ» «"Самолет Судного дня" приземлил в колонии».

Леонид Уварчев