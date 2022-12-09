«Яндекс Маркет» набирает предпринимателей Ульяновской области

В пятницу в Ульяновске на XIV бизнес-форуме «Деловой климат в России», в котором приняли участие представители бизнеса Ульяновской области, из других регионов России, из Индии, Турции и Ирана, а также представители региональных и федеральных органов власти, было подписано соглашение о сотрудничестве интернет-магазина «Яндекс Маркет» с Региональным центром поддержки и сопровождения предпринимательства (АНО РЦПСП).

Среди главных договоренностей соглашения – продвижение компаний Ульяновской области на «полках» «Яндекс Маркета», реализация совместного проекта электронного бутика дизайнерской одежды от Ульяновской области, формирование пула закупочных сессий и презентаций для ульяновских производителей мебели, а также о формировании в регионе «полноценного фулфилмента» (системы хранения и доставки товаров маркетплейса с наличием распредцентра и специализированных складов), доведение количества пунктов выдачи заказов до 90 единиц (из них 90% – в Ульяновске).

По словам директора РЦПСП Руслана Гайнединова, планируется, что в 2023 году количество поставщиков продукции на «Яндекс Маркет» вырастет до 500 участников с суммой продаж до 0,5 млрд руб.

Андрей Васильев, Ульяновск