Путин: России нужны рабочие руки из стран ЕАЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в РФ составляет 3,9%. По его словам, это означает, что в России востребованы рабочие руки из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Мы говорим о безработице, у нас ниже, чем в пандемийный уровень, было там до пандемии 4,7%, а сейчас 3,9%. Но для наших партнеров по ЕАЭС это имеет прямое значение. Ведь не секрет, сотни тысяч, а то и миллионы граждан этих стран, наших друзей, партнеров работают в России. Это значит, что их рабочие руки востребованы, это значит, что они направляют средства на поддержку своих семей в свои страны, а это значительная часть доходов той или иной страны»,— сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Он подчеркнул, что Россия ничего не закрывает «в отличие от некоторых других стран». РФ делает все для свободного движения капитала, товаров и рабочей силы, заключил господин Путин.

В ноябре Роструд фиксировал в стране рекордно низкие уровни безработицы. По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, уровень безработицы в ноябре опустился в России ниже 4%. Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила 24 ноября, что из 6 млн иностранных граждан, проживающих в РФ, половина — трудовые мигранты.

Эрдни Кагалтынов