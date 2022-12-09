Нижегородская область получит 169 млн рублей на оплату труда медработников

Более 169 млн руб. дополнительно получит Нижегородская область на оплату труда врачей и среднего медперсонала в 2023 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства страны.

Деньги направят в региональный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС).

Всего в 2023 году правительство дополнительно направит более 7,4 млрд руб. на оплату труда медработников. Власти рассчитывают, что в следующем году в медучреждения придут работать еще более 18 тыс. врачей и 20 тыс. специалистов среднего медперсонала.

Елена Ковалева